Arrancan grabaciones de la película Instrucciones para su

Durante el claquetazo de inicio de la película Instrucciones para su, el actor Pablo Lyle fue abordado sobre la acusación por agresión y que es investigado en Miami, pero huyó escoltado por el equipo de la película. Los hechos se registraron el pasado domingo cuando el actor sinaloense se involucró en un accidente vial y golpeó en la cabeza a un hombre de 63 años que fue a dar al hospital.

La policía arrestó a Pablo en el aeropuerto de Miami cuando pretendía tomar u vuelo a la Ciudad de México y durante su declaración aseguró que sometió a su víctima porque pensaba que su hijo de 6 años de edad corría peligro.

Todo se suscitó en la autopista Dolphin Expressway cuando el vehículo en el que viajaba el protagonista de telenovelas se le atravesó a otro carro para dar una vuelta. Un testigo relató a la policía que el conductor del otro automóvil se bajó para reclamarle al chofer del vehículo en el que viajaba Lyle, de 32 años, el hombre le tocó la ventana, hecho que provocó que el otro conductor le dijera: “no golpees mi ventana”; en ese momento el actor se unió a la discusión y le propinó un puñetazo al sujeto, quien cayó inconsciente al piso.

Teatro Anabel Ferreira estrena cabaret en el Bataclán

Ayer por la tarde, al preguntarle a Lyle, aseguró que no podía hablar del tema y cuestionado sobre si se encontraba en libertad para haber abandonado Estados Unidos tras el incidente, sólo se limitó a decir “aquí estoy, no tengo nada que temer ni qué decir”.

Tras ello, las entrevistas planeadas para charla sobre la cinta fueron bloqueadas y el actor desapareció del lugar, aunque sus compañeros Paulina Dávila y Rodrigo Guirao aseguraron que Instrucciones para su es una historia de tres amigos que se cuidan en las buenas y en las malas, se vuelven a ver luego de un tiempo cuando la pareja de Su fallece, entonces los hombres le brindan su apoyo moral, pero uno de ellos aprovecha la ocasión para revelar que siempre ha estado enamorada de ella”, señaló el actor argentino.

Por su parte, Paulina Dávila, quien se diera a conocer por su personaje de Mariana Yazbek en la serie de Luis Miguel, aseguró que llevar el protagónico sobre los hombros no es fácil, pero que sus compañeros actores le han facilitado todo y con ello su personaje se lucirá más en sus escenas, “llevó ya un buen tiempo viviendo en México, por ello muchos no me creen que soy colombiana, ya que no tengo el acento, pero es un gusto hacer este tipo de historias que me mantienen vigente y por el cual afortunadamente me mantiene lejos de las series de narcos y de violencia”, expresó la actriz.

Instrucciones para Su apenas lleva su tercer día de rodaje y se espera que su estreno sea para inicios del 2020.