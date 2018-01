Greta Gerwing se arrepiente de haber trabajado con Woody Allen

Greta Gerwing, la directora de la exitosa Lady Bird, flamante ganadora del Globo de Oro como Mejor película de comedia o musical, también ha alzado la voz en modo de protesta por el acoso sexual en Hollywood. Y al igual que David Krumholtz, el actor del drama Wonder Wheel, la actriz y directora también se arrepiente de haber trabajado con Woody Allen.



Gerwing estuvo bajo la dirección de Allen en la película 'A Roma con amor', en la que dio vida a Sally. Y ahora, tras las acusaciones por abusos sexuales que pesan sobre el cineasta, principalmente por parte de su propia hija, Dylan Farrow, Gerwing se ha sincerado. Ha sido en una entrevista concedida a New York Times donde ha confesado que si hubiera sabido todo lo que sabe ahora "no hubiera trabajado en esa película".





Y a pesar de que reconoce que creció con las películas de Allen y sus trabajos la han formado "como artista", está dispuesta a tomar decisiones radicales en la tolerancia cero que hay que mostrar ante los abusos. "Es algo que tomo muy en serio, lo he estado pensando mucho y me he tomado mi tiempo para reunir las palabras y decir lo que de verdad pienso", afirmó la cineasta y actriz en una entrevista en la que se mostró rotunda: "No he vuelto a trabajar para él y no lo volveré a hacer más".



Además, Gerwing también habló sobre el negro en los Globos de oro y el movimiento Time's Up que marcó la gala y del que la directora se siente orgullosa. "Creo que la forma en que las mujeres se han unido para liderar el movimiento Time's Up y establecer objetivos claros para nuestra industria es la forma de avanzar con determinación", confesó.

/afa