Guillermo del Toro apadrina a Karla Castañeda con su primera película

Guadalajara, Jal.- La realizadora jalisciense, Karla Castañeda se encontraba el domingo pasado en una librería, cuando comenzó a recibir mensajes y llamadas para felicitarla porque Guillermo del Toro había anunciado durante su segunda clase magistral que produciría el primer largometraje de ella y la nueva película de Issa López.



“¡Que me pellizquen!, no lo podía creer, hasta que me mandaron el video donde él lo decía”, relata Karla Castañeda, tras explicar que ella se había reunido un días antes con el ganador del Oscar en un desayuno y había acordado que él coescribiría con ella el guión de su primer largometraje en animación, “incluso le dije que si ya lo podía decir, pero nunca habló de producir, y no me la creía”.

Egresada de la carrera Comunicación en el ITESO y con estudios en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, España, Karla Castañeda conquistó el 2009 el Ariel a Mejor Corto Animación por Jacinta, después lo volvió a obtener por La noria en 2013, y ambos existe su interés por explorar temas como la muerte y los ciclos de la vida.



La realizadora comenta que conoce a Guillermo del Toro desde hace tres años, cuando coincidieron en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy en Francia.

“Empezamos a platicar, teníamos cosas en común y se dio una amistad muy sincera, yo le platiqué de algunas historias para un corto y un largometraje”.

El sábado, durante su estancia en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Guillermo del Toro y Karla desayunaron y "me propuso que si coescribíamos la historia juntos, brinque y le dije que sí y comenzamos a trabajar cada quien con sus ideas y generar la estructura”.



Sin poder dar más detalles, la historia seguirá en su línea sobre reflexionar sobre la muerte, con elementos de fantasía, donde aparecerá una madre y su hijo.

Karla Castañeda, actualmente trabaja en el diseño de producción de lo que será la primera película en stop motion en México, Inzomnia, de Luis Téllez.



Con esta colaboración, Guillermo del Toro refrenda su interés de apoyar a los artistas mexicanos, y hacer de Jalisco la capital de la animación del país, como lo dijo durante sus clases magistrales ofrecidas en el FICG.

De hecho, en Guadalajara coinciden tres de las realizadoras en animación más importantes de los últimos diez años como son Rita Basulto, Sofía Carrillo y Karla Castañeda.

