Guillermo del Toro y gobierno de Celaya pagarán gastos de ganador de beca de animación

El pasado 18 de julio Christian Arredondo se convirtió en uno de los tres jóvenes ganadores de la beca para la mejor escuela de animación del mundo, la cual fue otorgada por Guillermo del Toro, sin embargo este fue criticado por no tener los recursos suficientes para pagar su boleto a París.

Cabe resaltar que la beca cubre el pago de la matrícula y la manutención, de septiembre de 2018 a junio de 2020, sin embargo, los jóvenes tendrán que pagar los gastos de traslado y la llegada a París. Por lo cual Christian tuvo que solicitar apoyo a la regidora de Celaya, Adriana Audelo, pues no tenía para pagar su boleto.

Tras darse a conocer el caso de Christian, usuarios de redes sociales lo criticaron e indicaron que es "una vergüenza no tener recursos económicos a sus 31 años", y algunos lo llamaron "fracasado".

Sin embargo tras desatarse la polémica en redes, Del Toro salió a su rescate al ofrecerse para cubrir el boleto del joven e indicó que las becas existen para apoyar al talento y que se dan como aliciente para quien no tiene pero debería tener. "La carencia económica no disminuye a quien la padece", sostuvo.

Respecto a las becas: Las becas existen para apoyar al talento. Naturalmente se dan como aliciente para quien NO TIENE- pero DEBERIA tener. La carencia económica no disminuye a quien la padece. Se cubrirá el boleto. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 27 de julio de 2018

Gobierno de Celaya también pagará gastos de ganador de beca

Luego de darse a conocer que la beca no cubre el pago los gastos de traslado y la llegada a París, Christian solicitó apoyo a la regidora Adriana Audelo, quien le pidió que llevara algunos documentos, además de que especificara en qué se iba a utilizar ese recurso, ya que en el municipio se tienen que comprobar los gastos.

De la Bienal :) Una publicación compartida por Xtian Arredondo Narváez (@poraquipasouncaballo) el 26 de May de 2018 a las 11:06 PDT

“Hasta ahora ha habido buena respuesta, tengo que entregar algunos trámites, pero parece que todo saldrá bien, yo hice la petición abierta, no pedí una cantidad exacta y hasta que le entregue la documentación, ella me dirá con cuanto me pueden apoyar”.

Al ser la primera vez que se otorga la beca, aún no se tiene bien definido cuándo es que comenzará a aplicar, ya que los jóvenes no han sido notificados al respecto.

“En lo que la beca empieza a tener efecto, no sé si tenemos que tener una cuenta francesa o algo así, hemos tenido problemas intentando rentar desde el extranjero, así que quizá lleguemos a un Airbnb, entonces pensamos que en el peor de los casos tendríamos que vivir un mes por nuestra propia cuenta, si la beca no surte efecto cuando hayamos encontrado lugar yo creo que tendremos que dar un depósito de unos 500 euros para la primera renta”.

http://poraquipasouncaballo.com/post/169162800290/animación-y-tacos-al-pastor-éste-es-un-ejercicio

Arredondo Narvarte mencionó que desde que se enteró que había sido seleccionado, contactó a los otros dos ganadores para ponerse de acuerdo respecto a los gastos que tienen que hacer y dónde vivirán allá.

“Me puse a investigar lo de los vuelos y encontré unos desde 15 mil hasta 36 mil pesos y como todo ha pasado muy rápido, tuvimos que hacer los trámites de la visa y nos daba miedo que durara tanto tiempo y que el vuelo fuera caro”.

Las clases comienzan el 5 de septiembre, por lo que los jóvenes tienen pensado llegar durante los primeros días de septiembre para instalarse antes de entrar a la escuela.

Pictolina