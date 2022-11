Guillermo del Toro, al rescate: se ofrece a pagar estatuillas del Ariel

Tras darse a conocer la falta de recursos económicos que orilló a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a poner en pausa la convocatoria al Premio Ariel y la ceremonia de entrega de la edición 2023, Guillermo del Toro ofreció pagar las estatuillas.

Haciendo hincapié en el partido que se juega este sábado entre la Selección Mexicana y Argentina durante el Mundial de Qatar, y que ahora acapara todos los reflectores, dijo, aprovechó para dar el anuncio.

"Todo mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles, para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel", escribió en su Twitter.

Además, pidió que la Academia de Cine y la secretaria de Cultura, Alejandra Fausto, se comunicaran para acordar qué es lo que se necesita para llevar a cabo la ceremonia.

"Ofrezco ayudar a la ceremonia tanto como sea posible. Y pido dialogo entre @AcademiaCineMx y @alefrausto para ver qué mas falta".

"Las culpas no sirven, las soluciones ayudan"

Además, reiteró la crítica sobre el poco apoyo que recibe el cine, tanto económicamente, como de las grandes empresas para que puedan ser proyectadas y así lleguen a más personas.

"La academia y las películas que estimula, no son las que los bots usan como argumento, son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen a nuestro cine esa forma de arte, muy real y muy valorada y siempre en peligro".

El también director, aseguró que ya se ha comunicado con Leticia Huijara, presidenta de la academia de cine mexicana, para que logren llegar a una solución en conjunto.

"Yo le entro. He estado llamando a @LeticiaHuijara y la sigo para que me de un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello".

No es la primera vez que Del Toro proporciona de sus recurso personales para apoyar no solamente al cine, sino que también a las ciencias con becas.

Para amenizar y darle un toque cómico a su comunicado, Guillermo del Toro finalizó con "Ah, y viva Alexis Vega", futbolista mexicano.