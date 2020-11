Vivimos momentos de devastación: Guillermo Del Toro

Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón ofrecieron una charla en la que hablaron sobre las narrativas en medio de tiempos cambiantes y reflexionaron sobre la realidad que vive el mundo en medio de la pandemia y su perspectiva desde su quehacer cinematográfico.

En el conversatorio titulado Monstruos y silencios: Narrativas para un siglo turbulento, ambos cineastas abordaron las complejidades a las que se enfrentan las nuevas generaciones frente a un momento de incertidumbre como el actual. “Es un momento de grandes preguntas”, dijo Del Toro.

“Estamos viviendo un momento de devastación y de división muy grueso. Se nos dice constantemente todo lo diferentes que somos unos de otros, por mil razones: raza, color de piel, por lo que sea y la verdad es que hay una destrucción de la unidad muy fuerte y llega por todos lados. Y es un momento interesante para hacerse estas preguntas”, señaló el director de La Forma del Agua.

El realizador de El Laberinto del Fauno refirió que la esperanza en estos tiempos “ya no está en las figuras de gobierno, sino en los grupos ciudadanos, en las iniciativas individuales, personales, de grupo, fuera del ámbito de gobierno; esa es la gran esperanza, es donde se tiene que acabar el silencio y visibilizar a los monstruos verdaderos”.

Alfonso Cuarón coincidió en que “está muy cabrón lo que está sucediendo: ser joven y vivir lo que estamos viviendo”. Sin embargo, el ganador del Oscar refirió que es en realidad la generación más adulta a la que le está costando enfrentarse a los cambios que vive el mundo en la actualidad.

“Si algo nos puede rescatar ahora es la nueva generación que es muy vibrante. Y con todas las adversidades que está viviendo está encontrando posibilidades: ellos pueden detectar lo impensable. Nosotros desde el punto de vista del miedo nunca vamos a pensar la solución, eso va a salir uncialmente de generación que sí está confortándose a una realidad, pero que está clara que es su vida y que es la posibilidad de la transformación”.

Durante la plática, los cineastas hablaron sobre el trabajo creativo de ambos. Guillermo Del Toro se refirió a una escena de Roma en la que aseguró se muestra la estructura social que difícilmente puede modificarse.

“Dicen: 'Cleo nos salvó la vida. Oye Cleo, ¿me haces un licuado de plátano?'. Eso es totalmente brutal, no es una construcción artificial de un final feliz, de familia que no se va a romper a menos que haya un acto evolutivo enorme. Pero es interesante que a esa cosa tan geográfica le hayas podido imponer eso tan brutal, de enseñar el modelo que no puede cambiar tan fácilmente”, le dijo el cineasta a Alfonso Cuarón.

La conversación Monstruos y silencios: Narrativas para un siglo turbulento fue moderado por el doctor Gabriel Vallejo, miembro del 14o. Congreso de Asociación Mexicana del Psicoanálisis Grupal y la Universidad de Guadalajara, quienes fueron los organizadores.

Todos los ingresos recaudados para la transmisión online serán donados a Grupo Solidario Ubuntu A. C., para apoyar el desarrollo de la salud mental.