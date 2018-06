Guillermo del Toro y Lupita Nyong'o tendrán su estrella en Hollywood

Los Ángeles, EU.- Guillermo del Toro y Lupita Nyong'o son algunos de los artistas que recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo año, anunció hoy la Cámara de Comercio local.

Alan Arkin, Kristen Bell, Daniel Craig, Robert De Niro, Guillermo del Toro, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Tyler Perry y Gena Rowlands recibirán la distinción en la categoría de largometrajes, indicó la institución, que administra estos reconocimientos en la célebre avenida de Hollywood Boulevard.

En el campo de la televisión, los elegidos son Alvin And The Chipmunks, Candice Bergen, Guy Fieri, Terrence Howard, Stacy Keach, Sid y Marty Krofft, Lucy Liu, Mandy Moore, Dianne Wiest y Julia Child, fallecida en 2004.



Además, en el territorio dedicado a la música serán homenajeados Michael Bublé, Cypress Hill, The Lettermen, Faith Hill, Tommy Mottola, Pink, Teddy Riley, el trío formado por Dolly Parton, Linda Ronstadt y Emmylou Harris, y Jackie Wilson, fallecido en 1984.



Por último, en el terreno de teatro y espectáculos en vivo, habrá estrellas para Idina Menzel, Cedric "The Entertainer", Judith Light y Paul Sorvino.



"Creo que el comité de selección se ha superado a sí mismo y sé que los fans, los turistas y la comunidad de Hollywood estarán satisfechos con nuestras selecciones", dijo Vin Di Bona, presidente del comité de selección de la Cámara de Comercio de Hollywood.

