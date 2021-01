Hayao Miyazaki: un genio melancólico

En esta época de confinamiento, las distribuidoras de películas en streaming buscan llegar a toda costa a un público difícil de convencer con un simple catálogo de películas y series. Muchas ofrecen una gran variedad de títulos de todo el mundo, pero con poco valor para el público experto.

Actualmente, Netflix tiene en su catálogo una serie de joyas de animación japonesa de la casa de animación Estudios Ghibli que ha sido comparada con el gigante Disney. Dicho estudio fue fundado en 1985 por tres animadores japoneses, Isao Takahata, Toshio Suzuki y Hayao Miyazaki. Éste último, es uno de los directores más aclamados del séptimo arte, productor de películas como Nusicaä del valle del viento, El viaje de Chihiro (primera película de anime en ganar un premio Oscar y rebasar ingresos de venta superando a Titanic), Mi vecino Totoro, entre otros. Pero detrás de todos esos enigmáticos paisajes de fantasía que te invitan a soñar a través de mundos mágicos y criaturas misteriosas, hubo una compleja, frustrante e incluso depresiva forma de pensar para llegar a todos esos resultados, aunque suene difícil de creer.

➡ Disney somete su catálogo a revisión

➡ Aquí te decimos cuáles son las cinco series más vistas de Netflix

UN SER HUMANO

Para entender esa complejidad, tenemos que conocer un poco de Hayao Miyazaki. Es difícil adentrarse en la vida de este productor. Es muy raro que Miyazaki dé entrevistas o detalles de su vida personal y, sobre todo, de su proceso creativo. El único que ha tenido el permiso de grabarlo fue el estudio NHK, en Japón, quien tuvo la suerte de poder estar cerca de él a lo largo de diez años. En el documental, 10 años con Hayao Miyazaki, con no menos de 200 minutos de duración, logró capturar la esencia que todo fan de sus películas jamás imaginaría.

Su día comienza con algo tan común como el resto de nosotros, llega al estudio de trabajo, se prepara una taza de café y saluda a la nada (porque está seguro que siempre hay algo o alguien que no podemos ver, pero está ahí). Entonces, toma asiento y piensa ¿qué tipo de personaje tiene que ser aquel que necesita?, ¿qué aventura tendrá?, ¿qué historia puede crear con ese personaje que tiene en mente?, porque para Miyazaki, primero debe tener a los personajes y un hecho central, para después hablar con su equipo y planear cómo darle vida al personaje, qué tipo de narrativa tendrá, así como planear la historia de principio a fin.

Click en la imagen

En sus bocetos busca poner a prueba los límites de su imaginación para tener una película de excelencia. Trabajar sin guion le da libertad creativa. Él dice “crear es como lanzar una caña de pesca al cerebro, no sabes lo que va a picar”. Pero, por muy bonito que parezca, no lo es. Trabaja en un mundo de ansiedad y dudas. Tras tiempo y días de bocetar, bocetar y bocetar, logra conseguir sólo una imagen lo suficientemente buena como para llevarla al guion de la historia.

➡ Los Muppets están de regreso con nuevo show, ahora por Disney+

➡ Planean revivir el universo de Game of thrones

Tras un lapso grande de frustración por no encontrar la inspiración que necesita, decide aislarse en casa de un amigo que vive cerca del mar, en donde él sin apoyo del equipo continuará con las ideas para generar la historia para su película.

Después de un tiempo de aislamiento, regresa a su despacho en donde convive con al menos 100 animadores del estudio Ghibli. Enojado, misterioso, incluso caprichoso del trabajo que está haciendo, comienza a revisar los 50 bocetos que hizo durante su ahilamiento, sin guion y con la esperanza de crear algo perfecto.

Click en la imagen

Estas ideas de perfección vienen de pensar que “aunque este creando entretenimiento, te guste o no, la película es el reflejo de su director. Hay arrepentimiento de hacer una película que no salga del corazón”. Bonitas palabras para una realidad en donde crear cinco segundos de animación tarda una semana, sobre todo si el director no quiere nada computarizado, solo animación tradicional.

Después de concebir una idea en concreto y de transmitirla al equipo de animación del estudio, con ojo crítico, revisa boceto por boceto, si algo no le parece de los resultados de su equipo lo borra y lo dibuja el mismo. La pasión por sus películas nunca deja de sorprender a su staff.

➡ Netflix supera la marca de los 200 millones de suscriptores

➡ Loki, la serie con Tom Hiddleston tendrá una segunda entrega en Disney+

ENTENDIENDO AL GENIO

Como dato curioso, Miyazaki tiene una forma particular de hacer sus películas, el "radio de 3 metros de su vida diaria”, por ejemplo, Mi vecino Totoro, se basó en una parada de autobús vieja cerca de donde él vive. Así como muchas otras de sus ideas se basan en cosas de su alrededor. Y es que su vida personal sí que es una influencia para los personajes que él crea.

Miyazaki nació en 1941, en Tokio, es el segundo de 4 hijos, desde su infancia tuvo problemas digestivos, no le auguraban buena vida, incluso que apenas y llegaría a los 20 años. Durante su infancia, siempre fue débil y lento para los deportes. Siempre con una sombra de inferioridad. Cuando tenía 6 años su madre, Yoshiko, enfermó severamente con tuberculosis vertebral. Sin una figura materna al cuidado, llegó a sentirse deprimido, deseando no haber nacido, con el tiempo, encontró consuelo en los mangas. Comenzó a dibujar.

Años después, se graduó de la universidad y consiguió un trabajo de animación en los estudios Toei Animation, estudio que da vida a animes como Dragon Ball y One Piece, donde sus dibujos rebosaban de imaginación, logrando encontrar su verdadero lugar, por un tiempo dejó de sentirse rezagado. En el fondo, siempre había tenido el deseo profundo de querer que la gente se divierta, esa era su motivación. “Si puedo divertir, quizá merezca existir”

Como director tuvo su debut a los 38 años con la película El castillo de Cagliostro. Con escenas de acción innovadoras, pero con un director sin renombre, vendió pocas entradas por lo que las puertas se cerraron.

➡ No todo es Netflix: Gana terreno el streaming gratis

➡ Cover de Los Muppets, ¿el mejor de Bohemian Rhapsody?

GOLPE DE SUERTE

Tras el fracaso fue duramente criticado, lo tiraban de anticuado. Tuvo serios problemas para salir adelante. Trabajó haciendo animaciones básicas para televisión. Luego de cierto tiempo, cuando daba todo por perdido, Toshio Suzuki, un productor de manga se convertiría en su más cercano amigo, al proponerle trabajar una seria para una revista. El personaje principal de ese manga se llamó Nausicaä. Al cabo de un año, Toshio propuso a un temeroso Miyazaki llevarlo al cine. Proyecto que lo mantuvo trabajando con la esperanza de regresar a tener un propósito de vida. Tanta fue su dedicación a esa nueva esperanza de volver a brillar que, en ese lapso, su madre de 72 años murió. No tuvo tiempo para llorar. Volcó su vida en ese trabajo, con el fin de llegar al público que tanto anhelaba.

A los 43 años, logró completar y estrenar la película Nausicaä del valle del viento, logrando que el público se identificara con el dolor y las sensaciones de su personaje principal, catapultándolo a la cima, convirtiéndose en el director y animador que tanto soñó.

A pesar del éxito, el fantasma de la pérdida de su madre lo llevó a crear varios personajes en sus películas que representaran esa carencia maternal. En El castillo Vagabundo, el personaje principal, Sophie, es un reflejo de cómo le hubiera gustado ver a su madre en su vejez.

➡ Aquí no hay reglas. Netflix y la cultura de la reinvención

➡ Out: La historia LGBT+ que conquistó a Pixar

Los éxitos continuaron con películas como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, Ponyo y El secreto de la sirenita. El 5 de enero pasado, cumplió 80 años sin dejar de trabajar en el proyecto que comenzó en el 2016, con su regreso a los estudios Ghibli, después de retirarse del medio unos años.

Su próxima película ¿Cómo vives?, con fecha tentativa de estreno en 2022, narra la historia del crecimiento psicológico de un joven y la vida que lleva con su familia. La historia busca dejar una última huella del director en los corazones de su público.





➡ La historia de Greta Thunberg

➡ "Tanto que contar", historia oral de Bob Marley

➡ Jim Carrey: recuerdos y desinformación





➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias