Hernán Cortés no es amado por nadie, ni por los mismos españoles: Óscar Jaenada

Hernán Cortés es un personaje que “no es amado por nadie, ni por los mismos españoles”, asegura el actor Oscar Jaenada. Su afirmación ocurre minutos antes de que el actor se transforme físicamente para dar vida a este polémico conquistador en el drama épico de Hernán, producción de Dopamine que estrenará este año a través de History, Tv Azteca y Amazon Prime Video.

Y es que para Jaenada, Hernán Cortés fue un hombre de claroscuros, que si bien logró muchos de sus objetivos también causó grandes matanzas. “Fue un tipo muy inteligente, pero hay una serie de hechos que personalmente me pone los pelos de punta, que intento ver por qué hizo ciertas cosas”, dice.

“Me parece que era un tipo explosivo, siempre había un momento donde tenía que huir y muchas de esas historias tienen que ver con líos de faldas, de una ambición un poco alocada, un poco anacrónica. Yo creo que era un tipo que estaba un poco por encima de su época, como suele pasar, muy político e inteligente, supo hacer muy bien lo suyo”, reflexiona el actor.

Su primer acercamiento con este hombre se remonta a hace casi una década, cuando Javier Bardem se acercó a él para ofrecerle participar en un proyecto sobre el conquistador español. “Yo estaba trabajando con su mujer, Penélope Cruz, y me contó que quería hacer una película y que quería colaborar conmigo, me contó sobre Cortés, pero yo no tenía ni puta idea, él fue el primero que me habló de él”, recuerda el actor.

El actor que ha dado vida a otros personajes de la vida real como Cantinflas, en la cinta dirigida por Sebastián del Amo, o a Luisito Rey en la bioserie de Luis Miguel, se embarcó en un arduo trabajo para personificar a este hombre en el marco de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a América.

“El estudio ha sido exhaustivo, he sacado mi maletín de trabajo y he visto que no tenía Youtube, ni fotos, ni videos de este señor, que de él sólo hay libros y dibujos que la mayoría, menos uno, no son reales. Entonces imagen de Cortés sólo tengo una y es un dibujo al que se le da bastante credibilidad”, explica el histrión.

La primera temporada de Hernán contará con ocho episodios, en cada uno de ellos se abordará la historia de la Conquista de México desde la perspectiva de Moctezuma, Cortés, Pedro Alvarado, Xicoténcatl o la Malinche. Sin embargo, lejos quedará una serie que busque venerar o despreciar la figura de Cortés, asegura Jaenada. “Es un trabajo muy histórico, nada españolista, nada pro mexicano, no nos interesan esas mierdas y creo que no hemos hecho eso. Por el contrario, hemos tenido unos descubrimientos interesantísimos”, refiere el actor quien se acompañó de un historiador para interpretar este papel.

Además de Jaenada, la serie de Hernán contará también con la participación de Ishbel Bautista como la Malinche, Michel Brown será Pedro de Alvarado, Dagoberto Gama como Moctezuma y Jorge Antonio Guerrero como Xicoténcatl.

