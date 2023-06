Inauguran edición 38 del FICG con cinta Asteroid City, de Wes Anderson

Guadalajara.- La edición número 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara ya comenzó y lo hizo por todo lo alto al presentar la cinta Asteroid City, de Wes Anderson, como el proyecto inaugural.

En la ceremonia de bienvenida se entregaron los primeros reconocimientos. La primera en ser galardonada fue Arcelia Ramírez, quien recibió el premio Mayahuel de Plata al Cine Mexicano por sus más de tres décadas de trayectoria.

“Es muy emocionante estar aquí y lo digo porque el Festival de Guadalajara es muy especial en mi carrera porque mis primeras películas se estrenaron aquí. Le agradezco a Raúl (Padilla, fundador) siempre la relación de respeto, amistad y cariño que siempre me ofreció. Este es un reconocimiento a una trayectoria, a todo un recorrido por esta profesión, apasionante, que me ocupa y me preocupa de repente, que me roba la vida y la existencia.

“Gracias a mis padres, a mi mamá que me acompaña, a mi familia, mis hijas Emilia y Juliet que son mi aliento, sin su apoyo respeto y paciencia, este camino no podría ser recorrido. Deseo profundamente que este país y sus gobiernos fortalezcan a la cultura en todas sus formas y diversidades, que entendamos cabalmente que esta es el arma más eficaz para luchar contra la violencia y la barbarie“, afirmó Ramírez sobre el escenario.

El segundo homenajeado fue el editor italiano Roberto Perpignani, quien recibió el premio Mayahuel por ser el invitado de honor.

“Es maravilloso ver que el cine nos une a todos, desde Italia hasta aquí. El cine no sólo tiene un sentido cultural. Soy muy feliz de estar aquí y muchas gracias a todos, espero que nos veamos otra vez mínimo para cerrar este festival, un abrazo”, aseguró el editor quien ha trabajado con cineastas como Orson Welles, Bertolucci o los hermanos Taviani.

También se hizo un espacio para recordar a Raúl Padilla López, quien fue el fundador del festival y falleció hace algunos meses. Por más de un minuto, el público que se dio cita en el recinto le ofreció una ola de aplausos.

“Este año estamos de luto hoy nos falta quien fuera la columna vertebral de este festival. Lamentamos el vacío irremplazable que ha dejado y, a la vez, celebramos la vida y el legado de nuestro muy querido y respetado Raúl Padilla López. Él no se conformaba con imaginar visiones, sino que tuvo la generosidad para construir una red de amistades, cómplices, aliados y colaboradores para hacer realidad esos ambiciosos planes que tenía“, comentó Andy Zuno, quien fungió como el maestro de ceremonias.

Minutos antes de las 19:00 horas, elencos de distintas películas que se presentan en el festival desfilaron por una alfombra roja que montó la producción a las afueras del Auditorio Telmex.

Karla Souza, Manolo Caro, Leticia Huijara, Fátima Molina, Darío Yazbek, Paulina Dávila, Arcelia Ramírez, Eugenio Caballero, Leonardo Ortizgris, Benny Emmanuel, Andrés Almeida fueron algunos de los famosos que desfilaron por el encarpetado.