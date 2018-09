Inauguran Festival Feratum, la fiesta al cine de terror y ciencia ficción

TLALPUJAHUA, Mich. Así como para muchos el siete es un número cabalístico, para el Festival Feratum es también una celebración. Y es que esta fiesta cinematográfica que celebra lo mejor del cine de terror, fantasía y ciencia ficción, conmemoró la inauguración de su séptima edición en el Teatro Cenobio Paniagua en el pueblo mágico de Tlalpujahua, Michoacán la noche del jueves.

Realizando un homenaje por los cincuenta años de la cinta Hasta el viento tiene miedo, con la presencia de la actriz Elizabeth Dupeyrón, el Festival Feratum inició esta edición que según su director, Miguel Marín, marca un punto importante en su maduración como una fiesta cinéfila.

“Durante estos siete años hemos visto un crecimiento importante en nuestro festival, películas y países participantes, invitados internacionales, realizadores, y lo más importante: el incremento del público”, comentó Marín previo a la proyección de la cinta Verano del 84, que fungió como la cinta inaugural de esta edición.

Foto: Feratum

En la ceremonia también le entregó un reconocimiento al Festival de Sitges, de Cataluña, considerado como el más importante en el cine de terror, también por su medio siglo de vida. Para recibirlo estuvieron presentes Diego López, programador de ese festival, y la subdirectora de la fundación y organización del mismo, Mónica García.

Este año, el Festival Feratum rendirá homenaje por sus aportaciones cinematográficas a la productora mexicana Bertha Navarro, quien recibirá el Nosferatum de oro. Entre sus trabajos destacan las cintas Cronos, que cumple 25 años desde su estreno, El espinazo del diablo y El laberinto del Fauno, todas dirigidas por el ganador del Oscar, Guillermo del Toro.

Asimismo, el director estadounidense, Lloyd Kaufman, recibirá un homenaje por sus 50 años de trayectoria. Como parte de la celebración se presentará un maratón con algunos de sus trabajos entre los que destacan Return to class of Nuke’em High Volumen I y II y The toxic avenger.

El Festival Feratum se extenderá hasta el próximo domingo 23 de septiembre, cuando se entreguen los galardones a los largometrajes y cortometrajes nacionales, internacionales y de animación que resulten ganadores de la competencia oficial.