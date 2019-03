Infección, cinta apocalíptica de zombies contra el régimen de Venezuela

GUADALAJARA. Desde hace dos años el cineasta venezolano Flavio Pedota se vino a radicar en México donde pudo consolidar su primera largometraje Infección, una cinta apocalíptica de zombies donde se habla de la Venezuela de hoy sin censura.

“Estamos pasando por una crisis espantosa, estar aquí es una sensación agridulce porque sé todo lo que está sucediendo allá, sin embargo la película tiene contenido actual sobre la Venezuela de hoy, sin censura, donde el chavismo aún gobierna y esto está reflejado en la película”, menciona el realizador que compite en e la 34 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara con su ópera prima.

“Hacer una película en Venezuela es complicado, más aún con los problemas de escasez, pero el arte siempre sale adelante y nosotros buscamos una forma ingeniosa para rodarlo en pueblo venezolano donde me crié, las locaciones fueron prestadas y eso ayudó ”, dijo.

Infección narra cuando un extraño virus derivado de la rabia comienza a expandirse por Venezuela y doctor tendrá que poner a salvo a su familia, aunque las autoridades tratan de ocultar este caos.

“Si hubiera una infección en Venezuela el gobierno de Maduro respondería así como en la película, eso hicieron con el chikungunya. Saldrían los líderes del gobierno diciendo que todo está normal y que no pasa nada, echando la culpa al imperio, son unos sociópatas que culpan a los demás de sus fallas y la película muestra todo esto. La cinta se filmó en Venezuela y yo soy opositor sin censura”, asegura.

El fime que hace señalamientos en contra del gobierno de Nicolás Maduro se ubica dentro del subgénero de cine de zombies. Y su creador reconoce que es muy complicado por la acción, el maquillaje y los efectos que se requiere, incluso contó con la colaboración de algunos creadores de la serie Games of thrones.

Flavio está claro que su cinta difícilmente se podrá exhibir en Venezuela, “no les quiero dar el gusto de que me la censuren, ya hablé con distribuidores y ellos me dicen que esperemos, por ahora estamos en festivales y esperamos con fe que de en Venezuela haya un cambio, que Venezuela se abra al mercado y se dejen las leyes económicas que destruyeron al país”, señala.



El temor a las represalias existe asegura el cineasta, “pero después de veinte años quedas harto, ahora estando fuera del país es que me siento más libre para hacer esto”.

La película Infección se financió con tarjetas de crédito y la ayuda de varios amigos, a través de un crowfounding y consiguió la coproducción con la empresa mexicana Desenlace Films, de hecho ya cerró su distribución para el territorio nacional, pero antes recorrerá varios festivales como el Blood Window en Argentina.