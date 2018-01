'Insidious: The Last Key', primera apuesta del cine de terror en 2018

El estreno de "Insidious: The Last Key", la primera apuesta del cine de terror en 2018, figura este fin de semana como una de las pocas novedades en una cartelera estadounidense con muy poco movimiento y todavía dominada por "Star Wars: The Last Jedi" y "Jumanji: Welcome to the Jungle".



La cuarta entrega de la saga "Insidious" cuenta con la dirección de Adam Robitel ("The Taking of Deborah Logan", 2014) y con un reparto compuesto por Lin Shaye, Leigh Whannell y Angus Sampson.



La médium Elise Rainier (Lin Shaye) afronta un nuevo desafío ante oscuras fuerzas sobrenaturales que, en esta ocasión, han tomado su propia casa.





En los estrenos limitados del fin de semana en Estados Unidos sobresale la cinta "In Between", de la realizadora palestina Maysaloun Hamoud y que recibió el premio del jurado juvenil en el Festival de Cine de San Sebastián (España).



Ambientada en Tel Aviv (Israel), esta cinta se centra en el día a día de tres jóvenes palestinas, muy diferentes entre sí, que comparten piso, disfrutan de la vida y también sufren las tensiones entre la tradición y la modernidad.

/eds