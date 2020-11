Inti Briones ofrece conferencia acerca de la imagen

Bajo el título Tres partículas en busca del alma en imagen, el director de fotografía peruano Inti Briones, ofreció una charla en el marco de la 35 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Briones puso en juego los sentidos de los espectadores, al pedir que, a ojos cerrados escucharan una canción.

Después de este ejercicio, el artista aseguró que seguramente cada espectador creó su propia imagen al escuchar la canción y que en esa construcción no sólo interviene la imaginación, sino un impulso vital: “necesitamos construir imágenes para poder vivir".

Briones se refirió a su teoría sobre los tres colores esenciales de la vida: la ciencia, el arte y la espiritualidad. "La profundidad de la imagen se relaciona entre la conversión de estos tres elementos", agregó.

Sin embargo, aclaró, “ninguna imagen es objetivamente la realidad. No existe una imagen real, lo que existe es una aproximación del sueño", dijo el director de fotografía, quien para finalizar, volvió a pedir que escucharan la misma canción, con los ojos cerrados, asegurando al público que su imaginación vería algo distinto tras la charla.

Inti Briones estudió Cine en Perú y Dirección de fotografía en Chile. Con una carrera de más de 20 años, entre sus proyectos recientes se encuentran In praise of freedom, documental sobre la escritora Rosiska Darcy de Oliveira, Song without a name, de Melina León, Hebe: A estrela do Brasil, de Maurício Farias, y Verlust de Esmir Filho. Próximamente estrenará O chá de Alice, de Simone Spoladore.