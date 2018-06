Jared Leto será Morbius en nuevo spin-off de Spider-Man

Los Ángeles.- El director sueco de origen chileno Daniel Espinosa dirigirá al actor estadounidense JaredLeto en "Morbius", una cinta derivada ("spin-off") del universo cinematográfico del estudio Sony sobre las historias de Spider-Man, informó hoy The Hollywood Reporter.



Morbius, villano de las historias del hombre-araña, es un científico que padece una enfermedad sanguínea, pero sus intentos para curarse a sí mismo le convierten finalmente en una especie de vampiro.



Este personaje fue creado por Roy Thomas y Gil Kane y apareció por primera vez en un cómic en 1971 en el número 101 de "The Amazing Spider-Man".



"Morbius" será una nueva pieza del puzle cinematográfico que está preparando Sony sobre las aventuras de Spider-Man.

La primera película de este proyecto fue "Spider-Man: Homecoming" (2017), que contó con Tom Holland como protagonista y que recaudó en todo el mundo 880 millones de dólares.



La continuación de este filme se titulará "Spider-Man: Far From Home" y llegará a los cines en julio de 2019.



Asimismo, "Venom", cinta derivada acerca de este temible enemigo de Spider-Man, presentará a un elenco liderado por Tom Hardy y Michelle Williams y se estrenará el próximo 5 de octubre.



Ganador del Óscar a mejor actor secundario por "Dallas Buyers Club" (2013), Leto ha destacado recientemente en películas como "Suicide Squad" (2016) o "Blade Runner 2049" (2017).



Además de actor, Leto es el cantante y guitarrista del grupo de rock Thirty Seconds to Mars.



Por su parte, Daniel Espinosa llamó la atención con el inesperado éxito del thriller sueco "Easy Money" (2012) y triunfó en su desembarco en Hollywood con "Safe House" (2015), que recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo.



El año pasado estrenó "Life", que combinaba ciencia-ficción y terror en torno al trabajo de unos científicos (Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal y Rebecca Ferguson) en la Estación Espacial Internacional tras hallar evidencias de vida en Marte.