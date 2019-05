Javier Bardem inaugurará el Festival de Cannes junto a Charlotte Gainsbourg

El actor español Javier Bardem, acompañado por la francesa Charlotte Gainsbourg, declarará inaugurado el Festival de Cannes que comienza el próximo martes en la ciudad de la Costa Azul, informó el certamen.



En un comunicado en Twitter, el festival señaló que Bardem y Gainsbourg tendrán la responsabilidad de dar el pistoletazo de salida a doce días de cine en la gala inaugural que se celebrará en el Gran Teatro Lumière el martes a partir de las 19.30 (17.30 GMT).

La organización destaca que ambos han rodado a las órdenes del presidente del jurado de esta edición, el mexicano Alejandro González Iñárritu, y que han obtenido el premio a mejor actor y actriz del certamen (ella por "Antichrist" de Lars von Trier y él por "Biutiful", de Iñárritu).



Cannes también anunció hoy que este año sus tradicionales encuentros con artistas (antes conocidos como clases magistrales) tendrán como protagonistas al actor estadounidense Sylvester Stallone, la actriz china Zhang Ziyi, el actor francés Alain Delon y el director danés Nicolas Winding Refn.



En esta nueva edición de Cannes, la veteranía predomina en una competición en la que se podrán ver los últimos trabajos de nombres más que consagrados, como Quentin Tarantino, Terrence Malick, Ken Loach o los hermanos Dardenne.