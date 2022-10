Joaquín Sabina: Sintiéndolo mucho muestra su lado íntimo durante 13 años

Morelia.- Resumir más de siete décadas de vida en un sólo proyecto, con una duración de 120 minutos, puede ser una tarea muy compleja, sobre todo a la hora de seleccionar los aspectos más importantes de uno de los iconos de la música y con un fandom que rompe fronteras.

Sin embargo, lejos de enfrascarse en resumir cada año, el director Fernando León de Aranoa extrajo la verdadera esencia de Joaquín Sabina y logró proyectarlo en el documental Sintiéndolo mucho, mismo que formará parte de la cartelera +Que Cine, de Cinépolis, el 18 y 19 de noviembre.

El trabajo se desarrolló durante trece años, de la mano del cantautor, poeta y pintor español, quien abrió la puerta a su lado más íntimo.

"Fue una propuesta suya, fue él el que me hizo la invitación de emprender un viaje sin saber a dónde nos llevaría; para mí era un privilegio y un orgullo y esa era la intención de este documental, compartir con el espectador lo que he vivido como un privilegio con él, su conversación, su proximidad, su cercanía.

"No quise hacer un documental tan biográfico y testimonial, de mucha gente hablando, que tuviera la ambición de contar su biografía, es imposible y tampoco es el tipo de trabajo que me interesa, ha sido un trabajo de muchos años, pero está hecho con base en situaciones que hemos compartido y que he tenido el privilegio de atestiguar cómo las ha vivido", afirmó el director en entrevista.

El proyecto cuenta con pocos testimonios, dijo Aranoa; su objetivo principal era que el público se sintiera cercano al cantante, como si hubieran estado presentes en esos trece años de recolección de datos, vivir junto al artista los momentos más felices, así como los más amargos.

"No he tenido la ambición de abarcar toda su vida, sino que quiero que el espectador tenga la experiencia intensa de convivir con Joaquín. Comenzamos rodando en 2009 durante un trabajo de composición y escritura de uno de sus discos, tuve el privilegio de estar muy metido en el momento más creativo donde se discuten las canciones y las letras, después lo acompañé por México en gira ese año y la última vez que rodamos fue en Madrid donde tuvo ese accidente en que se cayó del escenario (2020). Hemos vivido muchos tipos de situaciones, pero la mayoría de celebración, eso es lo que más me gusta ver", sostuvo.

Aranoa agradeció la confianza de Sabina al momento de desarrollar el filme, nunca manifestó disgusto ni siquiera censuró información. De hecho, el cineasta contó que el artista quedó satisfecho con el producto final.

"Está muy contento con la película, se siente bien contado, me dijo: ‘creo que soy yo’, con esa humildad que tiene, su enorme generosidad y disposición de grabar en cualquier circunstancia.

"Esta película es un buen conversatorio con Joaquín, a mí me interesa todo lo que tiene que ver con su personalidad que está muy ligada a su obra y su creatividad, he intentado hablar con él de todo lo que siento que repercute en su arte, en su obra y canciones, he querido que la película se parezca mucho a lo que yo percibo de Joaquín, que tuviera sentido del humor y belleza, que tuviera la capacidad de reírse de sí mismo, esa sabiduría que le da la experiencia".

INTERPRETACIONES ESPONTÁNEAS

Respecto a la música, León de Aranoa se inclinó por mostrar a Sabina lejos de lo que comúnmente hemos visto, se adentró más en sus gustos musicales y en las interpretaciones espontáneas, previas a estar frente al público.

"Me gusta mucho ver a Joaquín cantar en cualquier otro lugar menos ahí (en el escenario), en el documental Joaquín está cantando en la ducha, en camerinos que es donde él calienta la voz, no sólo canciones de él, sino de gente que admira por ejemplo de José Alfredo Jiménez que es una de sus grandes referencias.

"Hay mucha música de él, pero siempre de esa manera, no versiones oficiales de canciones, me encanta que el público tenga la posibilidad de ver a Joaquín cantando fuera de lugar y de manera que a veces se le olvida la letra y no importa, así las disfruto yo y uno piensa que así los disfrutará el público también", dijo.

SÓLO SEIS VOCES

Jimena Coronado, Leiva, Francisco Martínez Sabina, el torero José Tomás, Joan Manuel Serrat y el mismo Joaquín Sabina son las voces que narran esta historia.

Respecto a las críticas, el director expresó estar preparado; incluso confía en que el trabajo que estrenará en cines agradará no sólo a los fans del cantante sino también a sus detractores.

"A artistas como Joaquín una parte de sus fans lo patrimonializan, dicen: ‘ey, no estás cantando como a mí me gusta que cantes’, creo que el documental a los que les gusta Joaquín les encantará mucho, sin intención de vender nada, es una mirada tan íntima, tan cercana y él está tan espectacular en las cosas que cuenta, las reacciones que tiene y los momentos que vive".

"Es más, tengo la tesis de que a gente que es detractora de Joaquín, que también la hay, está llegando a él y enamorándose del personaje a través de la película", finalizó.