John Williams compondrá la banda sonora de Star Wars IX

John Williams cerrará el círculo y compondrá la banda sonora del Episodio IX de Star Wars. El legendario compositor firmará así su novena colaboración con la saga galáctica, ya que solo el spin-off Rogue One no contó con sus servicios. Ahora Williams ha confirmado una noticia que muchos ya esperaban: su música también estará en la cinta dirigida por J.J. Abrams.



A sus 85 años, los únicos proyectos de Star Wars que no contaron con sus composiciones fueron la animada The Clone Wars, cuya banda sonora fue obra de Kevin Kiner, y Rogue One: Una historia de Star Wars, con Michael Giacchino como compositor. Tampoco el próximo spin-off, Han Solo: Una historia de Star Wars contará con John Williams, ya que John Powell está haciendo ese trabajo actualmente.



"Me gustaría completar eso", declaró recientemente Williams a Variety, en cuanto a su próximo trabajo en Star Wars IX. Consagrado como uno de los compositores más prolíficos en la historia del cine y la televisión, John Williams lleva en el negocio casi 60 años y acumula 50 nominaciones a los Premios Oscar. Los archivos del Pentágono y Star Wars: Los últimos Jedi, ambas con su firma en la banda sonora, podrían reportarle otras dos nominaciones este año.



ABRAMS, AFORTUNADO



En cuanto al director del Episodio IX, J.J. Abrams ha asegurado sentirse "muy afortunado" de poder contar con John Williams una vez más, como ya hiciera en El despertar de la fuerza a finales de 2015. Para cuando se estrene el cierre de esta trilogía, en diciembre de 2019, el compositor tendrá 87 años. ¿Será su último trabajo para Star Wars? J.J. Abrams no lo cree así.



"No creo que puedas retirarte de la escritura. Me siento muy afortunado, y el trabajo que hago no depende demasiado. Si tu visión sigue siendo buena y tus manos... pues no tienes artritis en las manos y tocas el piano muy fácilmente, no creo que haya ninguna razón para privarse de la diversión de trabajar. La música es muy gratificante", argumentó el director.



El compositor también apostó por su continuidad. En la entrevista de Variety se le preguntó acerca de su carrera de casi 60 años y cómo se sentía al respecto, a lo que él respondió sencillo y directo: "Se siente como un buen comienzo". Palabras que prometen John Williams para rato.

