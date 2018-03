Juan Manuel Bernal repondrá Macbeth, pero ahora desde un globo

GUADALAJARA, Jal.- Mientras termina el rodaje de Marioneta, de Álvaro Curiel, un drama intenso sobre la trata de personas y las redes de corrupción de la gente que pide dinero en los vagones del metro, el actor Juan Manuel Bernal prepara su retorno al teatro de la obra Macbeth pero ahora al estilo de Shakespeare.

Será en mayo cuando se reponga durante un mes este montaje, pero ahora bajo el concepto de Teatro en el Parque en la explanada del Museo Rufino Tamayo y en un globo, “va ser al aire libre y con luz de día, precisa Juan Manuel Bernal, ganador del Ariel a Mejor Actor por su trabajo en Obediencia perfecta, en 2015.



Juan Manuel sigue festejando sus más de 30 como actor y 50 años de vida, y qué mejor hacerlo con Macbeth obra que hace unos meses concluyó su temporada, “no sé como la va adaptar el director Mauricio García Lozano porque la anterior era sobre agua y ahora será en globo” ríe emocionado, pero seguirá el mismo equipo de trabajo, donde comparte créditos con Lisa Owen.

Bernal se encuentra en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, para promover la cinta en competencia oficialTraición,de Ignacio Ortiz, la cual lejos de ser un apología a la violencia, el narcotráfico o a la prostitución construye un puente poético contado en tres tiempos paralelos, sobre la relación entre una hombre y su hija, y cómo uno tiene que traicionar al otro, para sobrevivir.

Bernal recuerda que cuando vino por primera vez al FICG, fue con la cinta Hasta morir, “las fiestas se hacían en casa de Guillermo del Toro, quien nos recibía con un shot de tequila y nos sacudía la cabeza, aquí vi Fresa chocolate, son recuerdos muy significativos para mí”.

Un hombre afortunado y un actor rebelde, así se describe Juan Manuel Bernal “he podido cumplir los sueños y alimentar las pasiones, no sé si estoy en el lugar correcto, pero lo que hago está bien para mí, no quiero decir que ya llegué a algún lado, me gustan los tropiezos al igual que los aciertos, porque como en el cine, a diferencia del teatro, éste te recuerda donde te equivocaste.



El actor comenta que ya dejó de ser el güerito de ojos azules que no encontraba cabida en el cine mexicano, “y ahora me verán en una película de Nacho Ortiz, quiere decir que logré brincar las barreras; compañeros me decían en tono de broma, tú que haces en una película de prietos’, afortunadamente esos prejuicios se han acabado”.



Con más de 60 películas, series y cortometrajes en su carrera Juan Manuel Bernal reconoce que ahora su rebeldía entró en la madurez, “siempre hice lo que quise, aunque me costara lágrimas o risas. Las cosas las veo rebeldemente pero de otra manera, por eso sigo celebrando mas de 30 años de carrera con un clásico como Macbeth.

EL DATO

El actor está por estrenar en los próximos meses las cintas Si yo fuera tú, una comedia de Alejandro Lubezki; La gran promesa, de Jorge Ramírez Suárez y Siete muertes, de Gerardo Herrero