La Berlinale entregará Oso de Oro honorífico a Helen Mirren

Berlín.- La Berlinale homenajeará con un Oso de Oro de honor a la actriz británica Helen Mirren, anunció este miércoles la dirección del festival internacional de cine de Berlín, que se abrirá el 20 de febrero del próximo año.

Mirren recibirá el galardón en una gala especial, en la que se proyectará "The Queen", el filme dirigido por Stephen Frears que le dio el Oscar en 2006.

The Honorary Golden Bear 2020 will be awarded to #HelenMirren for her lifetime achievement! Mirren is one of the most renowned actors of our time. Role after role, she has inscribed herself into the collective memory of cinema audiences worldwide: https://t.co/3aPNxwBH66 pic.twitter.com/OFCjBy5oqB — Berlinale (@berlinale) December 4, 2019

El programa del festival incluirá un pequeño ciclo dedicado a la actriz, con un total de cinco títulos, desde "The Long Good Friday", de 1980 y dirigido por John Mackenzie, a "The Good Liar", de Bill Condon, de 2019.

La próxima Berlinale será la primera bajo la nueva dirección colegiada del festival, a cargo del italiano Carlo Chatrian y la holandesa Mariette Rissenbeek. El equipo sucederá en ese cometido a Dieter Kosslick, quien dejó el puesto este 2019 tras 18 años al frente del festival alemán.

New Directors #MarietteRissenbeek and @CarloChatrian sat down with Blickpunkt:Film to talk next year's festival: "Mariette and I don't come as saviours, and the #Berlinale is not an event that needs to be fully reinvented." Full interview in German: https://t.co/V0BY3fs9Q0 pic.twitter.com/8POu38Y4Gb — Berlinale (@berlinale) November 26, 2019

Entre las innovaciones ya anunciadas por la nueva dirección se encuentra la incorporación de una nueva sección de cine independiente a competición, que llevará el nombre de "Encounters" ("Encuentros").

Esta nueva sección constituirá una plataforma para impulsar obras "estética y formalmente arriesgadas", según indicó en su momento la dirección del festival. Chatrian y Rissenbeek se proponen con ello apoyar a nuevas voces y formas narrativas del cine.