La Berlinale concluye con el Premio del Público, otorgado al documental "Herr Bachmann"

La Berlinale cerró hoy su festival de verano con el Premio del Público otorgado a cinta alemana "Herr Bachmann und seine Klasse", un documental de tres horas de Maria Speth sobre un veterano maestro de provincias entre alumnos de diferentes procedencias migratorias.

Por su parte, los filmes ganadores de la sección Panorama fueron "Última floresta", del brasileño Luiz Bolognesi, mientras que en segunda posición quedó la hispano-libanesa "Migue'ls War", dirigida por Eliane Rahed.

The 2021 #Berlinale Competition Audience Award goes to "Mr Bachmann and His Class" by #MariaSpeth!



The 2nd and 3rd place go to "I'm Your Man" by #MariaSchrader and "Ballad of a White Cow" by #BehtashSanaeeha and #MaryamMoghaddam.



Congratulations!

More: https://t.co/1ExHmBUSTh

El documental "Última floresta" da voz a los pueblos indígenas de la selva amazónica, a través del guion del director y el chamán Davi Kopenawa Yanomami. Bolognesi había estado ya en el festival alemán en 2018, donde presentó la película "Ex-Pajé", centrada asimismo en el mundo indígena.

El filme ganador ahora del premio del público recrea la existencia de la cultura yanomami y su lengua, una comunidad que vive aislada en la selva amazónica y lucha por defender su modo de vida.

"Miguel's war", que además obtuvo uno de los Premios Teddy al cine comprometido con el colectivo LGTB, está dirigido por la cineasta libanesa Eliane Raheb. Presenta el retrato de un homosexual que, tras huir hace 37 años de la guerra y la represión en Líbano al Madrid posfranquista, regresa a su país de origen y se enfrenta a sus fantasmas del pasado.

The Panorama Audience Award 2021 goes to "The Last Forest" (A Última Floresta) by #LuizBolognesi!



The second and third place go to "Miguel's War" by #ElianeRaheb and "Genderation" by #MonikaTreut.



Congratulations to all!

More info: https://t.co/1ExHmBUSTh #Berlinale

Los premios del público se dieron a conocer y entregarán este domingo, última jornada del llamado "festival de verano" que ha ofrecido este año, por primera vez, la Berlinale.

El pasado domingo tuvo lugar la entrega de los Osos, asimismo a cielo abierto, como todos los pases de este segmento estival del festival. Los ganadores de los premios oficiales se habían dado a conocer ya en marzo, tras la edición virtual de apenas cinco días y reservada al sector del cine y la crítica.

Obtuvo el Oro la rumana "Bad Luck Banging or Loony Porn", una sátira sobre doble moral y sexo viralizado. Su director, Rady Jude, recibió el galardón en un espacio exterior de la monumental Isla de los Museos, donde han discurrido las principales proyecciones de la sección oficial.

La segunda mayor distinción de la sección oficial, el Gran Premio del Jurado, fue para el japonés Ryusuke Hamaguchi por "Wheel of Fortune and Fantasy", mientras que el Oso de Plata a la mejor contribución artística lo ganó la mexicana "Una película de policías", dirigida por Alonso Ruizpalacios.

Cine Alonso Ruizpalacios recibe el Oso de plata en la Berlinale

Ha sido ésta una edición atípica, dividida en el segmento virtual y el presencial a causa de la pandemia. Los dos directores de la Berlinale, Carlo Chatrian y Mariette Rissenbeek, optaron por esta fórmula híbrida, que ha posibilitado presentar las películas ante el público este junio, en presencia de los equipos de los filmes.

En total se proyectaron en esta edición de verano 126 películas en 16 espacios distribuidos por el centro de la capital alemana y sus barrios. La mayoría eran espacios ya destinados a ofrecer cine de verano, pero también se han habilitado patios de manzana, exteriores de museos y centros culturales al aire libre.

El "cine de verano" coincide con la desescalada alemana tras meses de cierre. Berlín empezó hace un mes a reabrir progresivamente la restauración, comercios no esenciales, ocio, instalaciones deportivas, museos y resto de la oferta cultural pues desde noviembre estaba paralizada la vida pública.

La incidencia acumulada está ahora en la capital alemana en 7,6 casos semanales por 100 mil habitantes, algo por debajo de la media nacional -8,8 casos, este domingo-. El pico a escala nacional se alcanzó el 22 de diciembre -con 197,6 casos por 100.000 habitantes en siete días-.