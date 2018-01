La cinta mexicana Museo competirá para ganar el Oso en Berlinale

La película mexicana Museo, dirigida por Alonso Ruizpalacios e interpretada por Gael García Bernal, ha sido seleccionada para la sección a concurso de la Berlinale, anunciaron ayer fuentes del festival, que se abrirá el próximo 15 de febrero.



Ruizpalacios, quien en 2014 ganó en Berlín el premio a la mejor ópera prima con Güeros, exhibida en la sección Panorama, luchará ahora por los Osos con García Bernal en su papel protagonista, un asiduo de este festival.



Asimismo a competición ha sido seleccionada Ang panahon ng halimaw, del filipino Lav Diaz, quien dos años atrás compitió en la Berlinale con A Lullaby to the Sorrowful Mystery, de ocho horas de duración.



La dirección de la Berlinale anunció además la inclusión, aunque fuera de concurso, de 7 Days in Entebbe, dirigida por el brasileño José Padilha, Oso de Oro en 2008 con Tropa de Elite", así como Unsane, de Steven Soderbergh.



Con la selección de los filmes de Ruizpalacios y Diaz son ya 19 los títulos que se conocen para la competición del festival, cuyo jurado internacional presidirá el director alemán Tom Tykwer.



Entre las películas a concurso que habían sido ya anunciadas previamente se encuentra Las herederas, ópera prima del paraguayo Marcelo Martinessi.



Asimismo se conocía la inclusión, por parte del cine francés, de La prière, de Cédric Kahn, así como Eva, dirigida por Benoit Jacquot y protagonizada por Isabelle Huppert.



Por Estados Unidos concursarán Damsel, de David Zellner e interpretada por Robert Pattison; Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, de Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix y Jack Black, así como la película de animación Isle of Dogs, de Wes Anderson, el filme con el que se inaugurará el festival.