¡La espera termino! Aquí el trailer de Bandersnatch, la primera película de Black Mirror

No, no es broma y no, no estás alucinando: los rumores son ciertos y ¡Bandersnatch es una realidad!

La nueva película de Black Mirror ya está aquí y como si fuera un regalo de Navidad, Netflix reveló hoy el trailer oficial.

Pero ¿de qué va esta nueva aventura? Situada en 1984, un joven programador intenta adaptar una caótica novela de fantasía a un vídeojuego. Un desafío alucinante que lo llevará a cuestionarse la realidad que le rodea.

Nuestro protagonista, Fionn Whitehead, será quien nos lleve en este loco viaje que pareciera tener tintes de aquel famoso capítulo de la tercera temporada San Junipero, que se realiza también en los años 80.

Will Poulter y Asim Chaudhry son quienes completan el reparto de una de las cintas más esperadas del año.

No es un secreto que desde sus inicios, Black Mirror se volvió una serie que conquistó a los usuarios de la plataforma streaming y que a pesar de no haber estrenado una quinta temporada, compensa a sus seguidores con este filme que no había sido del todo confirmado pero que ahora podrás verlo sin problemas a partir de ¡mañana!

Así que si eres fan de esta serie, has un espacio en tu agenda y ve preparando las palomitas para ser testigo de la primera película de Black Mirror.