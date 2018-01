La forma del agua, ¿un plagio que cometió Guillermo del Toro?

La creación más reciente del productor Guillermo del Toro ahora se ve envuelta en la duda pues ha sido señalada por basarse casi 100% en un corto holandés de 2015.

Usuarios de redes sociales y amantes del séptimo arte han señalado las grandes similitudes en las tramas entre 'The Space Between Us' y 'The Shape of Water', incluso desde el nombre.

En ambas historias, la protagonista trabaja en el área de limpieza de un laboratorio ambientado en tiempos de una guerra nuclear.

En el corto holandés, la criatura es liberada por la protagonista, conviven en el agua y al final ella debe sobrevivir en ese hábitat por amor al 'monstruo'. La trama de Del Toro es similar pues cierra con 'Elisa' y la criatura viviendo en el agua después de su fatídico romance.

Del Toro ha declarado que este filme lo desarrolló antes de Pacific Rim en el 2013, lo que supone dos años antes al lanzamiento del corto.

El directo mexicano no ha declarado sobre estas grandes comparaciones.