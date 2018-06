La Mujer Maravilla y La Roca protagonizarán nueva película de acción

Tras haber rodado juntos en dos entregas de la saga Fast & Furious, Gal Gadot y Dwayne Johnson se han reencontrado ahora para comenzar la producción de una nueva película de acción llamada Red Notice. Este proyecto se traduce, además, en el primer papel protagonista de la actriz israelí más allá del universo de Warner y DC donde da vida a Wonder Woman.



Según informa Deadline, Gadot acaba de firmar su contrato para co-protagonizar Red Notice junto a su amigo y compañero Dwayne Johnson. La pareja coincidió por última vez en la adrenalínica saga de coches en el año 2015, con el estreno de Fast and Furious 7. Tras esta película, Gadot abandonó la franquicia para comenzar su andadura como Mujer Maravilla primero en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, más tarde en solitario con Wonder Woman y, de nuevo acompañada de otros héroes de DC, en Liga de la Justicia.



Actualmente, Gal Gadot se encuentra en Londres inmersa en el inicio del rodaje de Wonder Woman 2. Tras finalizar la filmación de la esperada secuela de las aventuras de Diana Prince, la actriz israelí comenzará a trabajar en Red Notice. Está previsto que la producción de esta película comience en abril de 2019.



Deadline asegura que el guionista y director de Red Notice, Rawson Marshall Thurber, insistió mucho en conseguir a Gadot para el papel de protagonista femenina. Tanto era su interés que cogió un vuelo a Londres para presentarle el papel en persona. Una estrategia que, una vez anunciada su contratación, parece que ha dado sus frutos.



Red Notice es una idea original de Rawson Marshall Thurber. Este director estadounidense de 43 años acaba de rodar otra película de acción con el propio Dwayne Johnson. Se trata de Skyscraper y llegará a los cines el próximo mes. Por su parte, está programado que Red Notice llegue a los cines el 12 de junio de 2020.