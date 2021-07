La pandemia y sus efectos sobre Cannes

La pandemia y sus consecuencias, directas y indirectas, en la vida y en las películas mismas se hacen evidentes en el festival.

El presidente Macron se dirigirá el dia de hoy a la nación por televisión nacional a raíz de la progresión de la variante Delta y se teme aquí que si anuncia medidas restrictivas, éstas podrían afectar el festival, reduciendo por ejemplo la capacidad de salas al 75 por ciento contra el actual 100 por ciento permitido.

Por otro lado, de acuerdo a fuentes fidedignas las últimas 48 horas, la máxima autoridad sanitaria de la región hizo una severa advertencia al festival por el relajamiento que se observa respecto al porte obligatorio de las mascarillas dentro del recinto del festival y a lo largo de las proyecciones.

Por su lado el director general del certamen desmintió los rumores según los cuales se registro un considerable aumento de casos positivos en los resultados de los tests masivos a los que los asistentes al certamen se someten diariamente.

En lo que toca a las películas, en una considerable parte de ellas rodadas en 2020 en medio de la pandemia, lo menos obvio es el porte de mascarillas por parte de las actores en algunas escenas. Lo más importante resulta ser el reencuentro, la necesidad de acercarse al próximo sea pareja, amigo, familial, y que resulta ser un punto común en la temática de varias películas.

Algo que ya vimos en filmes aquí reseñados como el finlandés en competición y que de nuevo reaparece entre los estrenados hoy en la misma sección. Sobresale el caso del japonés Hamaguchi Ryusuke quien apenas cuatro meses después de haber obtenido el gran premio del jurado en el festival de Berlín por su estreno aqui Maneja mi coche. A pesar de su excesiva duración de tres horas el desarollo de la relación entre un director del teatro y la joven chofer que le asignan al desplazarse para un festival, se plasma de manera convincente y cobra fuerza mientras avance el relato y los dos personajes descubren los hilos que los han llevado a momentos criticos en su vida. La inteligente utilización de la clésica obra de Chekhov El tio Vanya que el director pone en escena, sirve de telón de fondo para el emocional encuentro de los dos personajes.

Me temo que no diría lo mismo respecto a la efectividad del empleo por la realizadora francesa Mia Hansen-Love de la técnica que se podría llamar « un film dentro de otro film « que aparece en La isla Bergman donde una pareja de directores/escritores, van a la isla Faroe, donde Bergman vivió y filmó varias de sus películas, en búsqueda de inspiración para su nuevo proyecto. La estancia allá y su relación corren paralelas con el tema de la película. La realizadora no se muestra capaz de hacer la parte de las cosas, el desarollo de las dos temáticas, la real y la ideada, se entremezclan llevando a un desenlace confuso y nada creíble.

De encuentros y desencuentros trata también Tres pisos, el último film del veterano realizador italiano Nanni Moretti quien regresa a la competicion de Cannes donde en 1994 gano el premio de mejor director para Diario Intimo y la Palma de Oro en 2001 por El cuarto del hijo. Reanudando con su habitual tematica de retrato de la vida intima de un grupo de familias de la pequena burguesia, este nuevo aporte de director/guionista se antoja algo envejecido, que pertenece ya al pasado, sin la fuera necesaria para convocar la empatía y la participación del espectador.

Por el contrario los jóvenes realizadores italianos como A. Rigo de Righi y M. Zoppia con el Rey Granchia, presentado en la 15na de Realizadores, Laura Samari con Pequenio cuerpo estrenado en la Semana de la Critica y de Jonas Carpignano con A Chiara reseniada ayer aquí a raíz de su estreno en la 15na de Realizadores, atestiguan del renacimieno del cine italiano a traves de un pletora de nuevos cineastas, igual con lo que ocurre con el…. equipo nacional italiano de futbol que hoy por la noche disputa el final de la copa europea frente a Inglaterra.

Ya corren las apuestas aqui que las funciones de gala en la noche tendran menos publico del habitual, el futbol disputa por un dia la supremacia al festival de Cannes….