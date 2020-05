Las mejores películas de terror de los 90's para esta cuarentena

El cine de terror es un género cinematográfico, que tiene como objetivo provocar sensaciones de terror, angustia, pavor, miedo, preocupación entre otras, es aquel que te atrapa y en algunas ocasiones causa que tengas pesadillas por las noches o simplemente haya una amor por el género.

Dentro de este género se puede encontrar desde la ciencia ficción, terror gótico, extraterrestres, terror paranormal, zombis, hombres lobo, vampiros, entre muchos más.

Solo de penar en elegir una película de terror para ver en casa o en el cine te pone los pelos de punta, comienzan los escalofríos, la piel se pone eriza y las risas nerviosas no pueden ocultar el miedo al conocer alguna de las tramas de cada cinta.

Para disfrutar una noche de terror verdadero, El Sol de México tiene una lista de películas de miedo de los años los 90’s para disfrutar desde la comunidad de tu casa.

Misery (1990)

Basada en la novela Stephen King. Narra sobre un escritor que es secuestrado y obligado a escribir por una admiradora, quien es interpretada por Kathy Bates una mujer enferma por el amor, la obsesión y el fanatismo.

La escalera de Jacob (1990)

El género de la película es psycho triller, mezclado con elementos de terror, cuenta con distintos niveles de realizas y distintos niveles de realizad. La historia de desarrolla en la vida de un soldado que después de su regreso de la Guerra de Vietnam sufre graves alucinaciones que cambian su vida.

El abogado del diablo (1997)

Una película estadunidense dirigida por Taylor Hackford, que habla de la vida de un joven abogado protagonizado por Keanu Reeves, quien nunca ha perdido ya que detrás de su trabajo hay una firma de abogados dirigida por satanás y él trabaja para ellos sin saber que es su entrada al infierno.

Sexto sentido (1999)

La trama comparte la historia de Malcolm Crowe un psicólogo infantil que vive obsesionado por no haber ayudado a un joven. Cuando conoce a Cole, un niño de tan solo 8 años de edad que vive entre miedo e incertidumbre, decide ayudarlo para saldar lo que no había hecho con el caso pasado; sin embargo, el doctor no sabe a lo que se enfrenta al descubrir la terrible verdad sobe el chico quién percibe visitas de espíritus que lo asustan.

El proyecto de la bruja Blair (1999)

En 1994 tres estudiantes de cine realizaban un documental en un bosque habitado por una bruja, durante la investigación de la leyenda desaparecen; al tiempo encuentran algunos artículos y videos donde muestran parte de su trabajo y lo que vivieron durante su trayecto.