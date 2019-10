Leonardo DiCaprio y Brad Pitt podrían ir por otra nominación al Oscar

Parece que Leonardo DiCaprio y Brad Pitt podrían ir por otra nominación a los premios de la Academia para el 2020 gracias a su interpretación en la cinta Once Upon a Time in Hollywood.

De acuerdo con IndieWire, Sony Pictures está haciendo campaña para que DiCaprio sea contemplado para ser nominado a Mejor Actor, mientras que Pitt sea contemplado para la nominación de Mejor Actor de Reparto.

La campaña fue pensada así por Sony para evitar que los actores compitan entre si y cada uno, si es que llegan a ser nominados, tengan la oportunidad de ganar la tan ansiada estatuilla dorada.

La película de Quentin Tarantino recibió muy buenas criticas en gran parte gracias a las actuaciones de sus protagonistas, que si bien es cierto no tienen el mismo tiempo en pantalla, destacan por sus interpretaciones.

Si la campaña logra tener éxito, entonces ésta sería la sexta nominación para Leonardo, quien ya ha estado nominado por El aviador, Diamante de sangre, El lobo de Wall Street y El Renacido, filme dirigido por Alejandro González Iñárritu y por el cual se llevó su primer Oscar. Como Actor de Reparto estuvo nominado por What's Eating Gilbert Grape?

Para Brad ésta sería su cuarta vez en la que aspiraría por un premio de la Academia tras estar nominado en Twelve Monkeys, El curioso caso de Benjamin Button, Moneyball y El árbol de la vida.

En 2020 se celebrará la edición número 92 de los Premios Oscar, los cuales se llevarán a cabo el sábado 9 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles, California.