Léos Carax: cada película es una carta de amor al cine

Léos Carax comentó que la simpatía por el abismo que siente el personaje principal de Mala sangre –que no es lo mismo que la búsqueda de la muerte– es un tema recurrente en la mayoría de sus filmes.

El cineasta admitió lo anterior en el espacio de diálogo que tuvo con el público luego de la función de la tarde-noche de este viernes.

Ahí, externó que los filmes que hace son cartas de amor al cine y a los realizadores.

Además, confesó que cuando comenzó a hacer cine "no pensaba en el éxito, más bien pensaba en que hacía películas para personas muertas o que no viven todavía".

A propósito de este punto, Léos Carax confesó que una cuestión más compleja, para él, es definir lo que es la audiencia.

No faltó la pregunta de ¿qué recomienda a alguien que desea iniciar en el cine?, tan típica por estos lares que incluso él ya la identifica como "una pregunta muy mexicana". Pero lejos de molestarse, Carax afirmó que algo central por hacer en ese caso es relacionarse.

"Conocer gente porque no puedes hacerlo solo, 'Annette' incluyó mucha gente, además debes confiar, encontrar personas que te comprendan".

Mala sangre es la película más difícil para mí de volver a ver, pero no precisamente sea mala, además, en esta segunda puse mucho color a diferencia de la primera que fue en blanco y negro.

Sobre la experiencia de hacer películas, en específico The Net frente a Mala Sangre, remarcó el asunto del idioma y en que no le gusta hacer castings. "Me siento agradecido de encontrar nueva gente".