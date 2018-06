Ellos son los ganadores de la 60 entrega de los premios Ariel

La edición 60 de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) se realiza este martes 5 de junio en el Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México.

La Academia Mexicana indicó que la transmisión estará a cargo del Canal 22, TV UNAM, así como en la Cineteca Nacional y un minuto a minuto en sus redes sociales oficiales:

Durante la gala en el Palacio de Bellas Artes se otorgó el Ariel de Oro a la actriz Queta Lavat, por su trayectoria, y el director de fotografía Toni Kuhn, por su influencia en cineastas posteriores.

Foto: Adrián Vázquez

Los ganadores

Mejor película

Sueño en otro idioma-Ernesto Contreras



La región salvaje-Amat Escalante



Batallas íntimas-Lucía Gajá



La libertad del diablo-Everardo González



Tiempo compartido-Sebastián Hofmann



Foto: Adrián Vázquez

Mejor director

Amat Escalante



Lucía Gajá



Everardo González



Natalia Beristáin



Issa López



Foto: Adrián Vázquez

Mejor largometraje documental

La libertad del diablo-Everardo González



Batallas íntimas-Lucía Gajá



El maíz en los tiempos de guerra-Alberto Cortés



Plaza de la Soledad-Maya Goded



Un exilio: película familiar-Juan Francisco Urrusti



Mejor actriz

Karina Gidi (Los adioses)



Cassandra Ciangherotti (Tiempo compartido)



Arcelia Ramírez (Verónica)



Ángeles Cruz y Angelina Peláez (Tamara y la Catarina)



Foto: Adrián Vázquez

Mejor actor

Eligio Meléndez (Sueño en otro idioma)



Leonardo Alonso (El vigilante)



Daniel Giménez Cacho (Los adioses)



Gabino Rodríguez (Los crímenes del mar del norte)



Humberto Busto (Oso polar)



Foto: Adrián Vázquez

Ópera prima

El vigilante – Diego Ros



Ayúdame a pasar la noche – José Ramón Chávez



Los años azules – Sofía Gómez Córdoba



Mientras el lobo no está – Joseph Hemsani



Plaza de la soledad – Maya Goded



Mejor película iberoamericana

Una mujer fantástica (Chile)



Aquarius (Brasil)



La mujer del animal (Colombia)



Últimos días en La Habana (Cuba)



Zama (Argentina)



Mejor coactuación femenina

Verónica Toussaint (Oso polar)

Joanna Larequi, Simone Bucio (La región salvaje)



Tessa Ia (Los adioses)

Fátima Molina (Sueño en otro idioma)

Mejor coactuación masculina

Miguel Rodarte (Tiempo compartido)

Hoze Meléndez y Juan Pablo de Santiago (Sueño en otro idioma)

Emilio Echevarría (El elegido)



Pedro de Tavira (Los adioses)

#EnVivo: Sueño con un México justo, con igualdad derecho, señala Miguel Rodarte , tras ganar el #Ariel2018 como mejor Coactuación masculina https://t.co/kQKro9Bo2X pic.twitter.com/4AtFpnHCqN — El Sol de México (@elsolde_mexico) 6 de junio de 2018

Mejores Efectos especiales

José Manuel Martínez – La región salvaje



Luis Rivera, Alejandro Vázquez – El elegido



Arturo Godínez – La habitación



Yoshiro Hernández – Purasangre



Alejandro Vázquez – Sueño en otro idioma



#EnVivo: José Manuel Martínez

Mejores Efectos visuales

Peter Hjorth – La región salvaje



Luís Castells – El elegido



Radoslaw Rekita – La habitación



Raúl Prado – Mientras el lobo no está



Raúl Prado, Juan Carlos Lepe, Edgar Piña – Vuelven



#EnVivo: El #Ariel2018

Mejor Cortometraje ficción

Oasis – Alejandro Zuno



Chambelán – Fabián León



La Ramona – Antonio de Jesús Sánchez



Libre de culpa – Santiago Arriaga, Mariana Arriaga



Mamartuile – Alejandro Saevich



#EnVivo: Y como mejor Cortometraje de Ficción el ganador del #Ariel2018

Mejor Cortometraje animación

Cerulia – Sofía Carrillo



Amor, nuestra prisión – Carolina Corral



Nos faltan – Lucía Gajá, Emilio Ramos



Poliangular – Alexandra Castellanos



Última estación – Héctor Dávila



#EnVivo: Cerulia de Sofia Carrillo

Mejor Cortometraje documental

La muñeca tetona – Diego Enrique Osorno, Alexandro Aldrete



Artemio – Sandra Luz López



Juan Perros – Rodrigo Ímaz



Relato familiar – Sumie García



Tecuani, hombre jaguar – Isis Alejandra Ahumada, Nelson Omar Aldape



Maquillaje

Adam Zoller – Vuelven



Maru Errando, Carlos Sánchez – El elegido



Carlos Sánchez, Itzel Peña – La habitación



Nury Alamo – Los crímenes de Mar del Norte



Maripaz Robles – Sueño en otro idioma



Un minuto de silencio por los estudiantes de cine asesinados en Jalisco

Clamor de justicia por estudiantes de cine resuena en los premios #Ariel60 https://t.co/kVylJr19e5 pic.twitter.com/LSygPe4pe4 — El Sol de México (@elsolde_mexico) 6 de junio de 2018

Mejor Vestuario

Mariestela Fernández, Gabriela Diaque – La habitación



Mercè Paloma – El elegido



Anna Terrazas – Los adioses



Fernanda Vélez – Los crímenes de Mar del Norte



Gabriela Fernández – Sueño en otro idioma



#EnVivo: El #Ariel60

Mejor Diseño de arte

Empate : Antonio Muñohierro – El elegido y Carlos Jacques – La habitación



Carlos Jacques – Los adioses



Bárbara Enríquez – Sueño en otro idioma



Ana Solares – Vuelven

Mejor Sonido

Enrique Greiner, Pablo Tamez, Raymundo Ballesteros – Sueño en otro idioma



Antonio Diego, Jorge Juárez, Omar Juárez, Tomasz Dukszta – La habitación



Matías Barberis, Bernat Fortiana, Pablo Tamez, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc – La libertad del diablo



Raúl Locatelli, Sergio Díaz, Vincent Arnardi – La región salvaje



Emilio Cortés, Martín Hernández, Alejandro Quevedo, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc – Vuelven



Mejor Música original

Andrés Sánchez Maher – Sueño en otro idioma



Jacobo Lieberman, Leonardo Heiblum – Batallas íntimas



Quincas Moreira – La libertad del diablo



Guro Moe – La región salvaje



Jacobo Lieberman, Leonardo Heiblum – Plaza de la soledad



Revelación femenina

Ana Valeria Becerril – Las hijas de Abril



Macarena Arias – Alba



Ruth Ramos – La región salvaje



Nicolasa Ortiz Monasterio – Sueño en otro idioma



Paola Lara – Vuelven



#EnVivo: Me niego a creer que México es el lugar equivocado, me niego a que me quiten la libertad, la vida: Ana Valeria Becerril https://t.co/kQKro9Bo2X pic.twitter.com/jqU4IS2GkO — El Sol de México (@elsolde_mexico) 6 de junio de 2018

Revelación masculina

Juan Ramón López – Vuelven



Luis Amaya Rodríguez – Ayúdame a pasar la noche



Jesús Meza – La región salvaje



Máximo Hollander – Los herederos



Luis de la Rosa – Mientras el lobo no está



Edición

Fernanda de la Peza, Jacob Secher Schulsinger – La región salvaje



Francisco X. Rivera, Lucía Gajá, Mariana Rodríguez – Batallas íntimas



Paloma López Carrillo – La libertad del diablo



Valentina Leduc – Plaza de la soledad



Joaquim Marti – Vuelven



#EnVivo: El #Ariel60 a Mejor Edición es para: Fernanda de la Peza y Jacob Secher Schulsinger

Guion original

Carlos Contreras – Sueño en otro idioma



Everardo González, Diego Enrique Osorno – La libertad del diablo



Amat Escalante, Gibrán Portela – La región salvaje



Sebastián Hofmann, Julio Chavezmontes – Tiempo compartido



Issa López – Vuelven



Mejor fotografía

Tonatiuh Martínez – Sueño en otro idioma



Guillermo Granillo – El elegido



Guillermo Granillo, Bogumil Godfrejóv – La habitación



María José Secco – La libertad del diablo



Dariela Ludlow – Los adioses



#EnVivo: Tonatiuh Martínez se lleva el #Ariel60

Actriz de cuadro

Bernarda Trueba – La región salvaje



Vico Escorcia – Los crímenes de Mar del Norte



Norma Angélica – Sueño en otro idioma



Mónica Miguel – Sueño en otro idioma



Mercedes Pascual – Tamara y la Catarina



Actor de cuadro

Andrés Almeida – Tiempo compartido



Héctor Holten – El vigilante



Hernán Mendoza – Las hijas de Abril



Norman Delgadillo – Los crímenes de Mar del Norte



Tenoch Huerta – Vuelven