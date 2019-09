Llevan al cine la historia de los hermanos Flores Magón

El director Arturo Díaz Santana se encuentra filmando en la Sierra Mazateca de Oaxaca, la historia de los presos políticos de Eloxochitlán, región de donde provienen los hermanos Flores Magón. Este material formará parte de un documental donde el cineasta contará la historia de Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón, periodistas opositores al gobierno de Porfirio Díaz.

“Todo el mundo sabe que son muy importantes en la historia de México, pero no saben por qué. Aquí vamos a contar la razón por medio de apasionantes casos judiciales en la Sierra Mazateca, de donde son originarios los Flores Magón, y por qué tienen que ver con el encarcelamiento de varios presos políticos", comentó.

Díaz a El Sol de México . El realizador encargado Rita, el documental , cinta nominada a los Premios Ariel en la categoría de Largometraje Documental, detalló que se trata de un proyecto que encaja con la nueva realidad política en México.

“Andrés Manuel López Obrador ha hablado desde hace mucho tiempo sobre la libertad de estas personas y acerca de cambiarle el nombre a la sierra para ponerle Sierra Flores Magón. Entonces la tesis de nuestro proyecto parte de que no se le puede cambiar si sigue habiendo presos políticos. El bisnieto de Enrique Flores Magón es mi mejor amigo de la infancia. Él ha hecho grandes labores de rescate del archivo magonista y ahora me contó esta historia que me parece alucinante”.