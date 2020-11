Mariana Chenillo llega al FICM con Todo lo Invisible

MORELIA, Mich. Para conocer parte de las experiencias que una persona con discapacidad visual tiene que enfrentar en su día a día, Ari Brickman salió a caminar por las calles de la Ciudad de México con los ojos vendados junto a Bárbara Mori: “Fuimos por unos tacos y en el camino enfrentamos todo tipo de situaciones”, dice.

La actriz también organizó una cena con Marco Margain, un chef que “brinda cenas para ciegos y personas que quieren tener experiencias para despertar los sentidos”, cuenta Mori en entrevista.

Así se prepararon para Todo lo invisible, película que forma parte de la sección de Largometraje Mexicano de la decimoctava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde tuvo su estreno mundial.

Se trata de una historia dirigida por Mariana Chenillo y escrita en colaboración con Ari Brickman, sobre los retos a los que Jonás se enfrenta luego de sufrir un accidente en el que pierde la vista. Este suceso implica una transformación en su estilo de vida y la de su esposa Amanda (Mori), en el cual se pondrá en juego la confianza entre ambos y expondrá su vulnerabilidad como seres humanos.

“Esta historia surge por la necesidad de responderme a una pregunta: ¿qué pasa si eres directora de cine y te quedas ciego?”, explica Mariana Chenillo. “Yo tuve algunos problemas con los ojos y el proceso de escribir la historia me llevó por este camino: encontrar la parte esperanzadora, pero no la respuesta fácil de pensar de manera positiva, sino todo lo contrario”.

Jonás es un dentista que después de sufrir este accidente no puede recuperar su vida, por lo que pensar de manera positiva no es la respuesta ante la situación, señala la realizadora. “Las cosas son otras, la vida que le espera es otra y sigue. Así que la escritura de la película no va por la positividad, sino por el tema de que la vida sigue y te siguen pasando cosas que te llevan a lugares que no conocías”.

La cinta sigue el proceso inmediato de Jonás luego del accidente y cómo tiene que adaptarse a su nueva realidad.

“Una de las cosas que descubrimos en el proceso, sobre todo con Amanda, es que cuando Jonás pierde la visión, su mundo se transforma: cambia la dinámica de familia y de pareja”, explica Mori.

“La relación de pareja es muy visual, y si no existe esa complicidad entre ambos, se crea una distancia. Entonces ella empieza a perder también a su marido”, finaliza la actriz.

La película cuenta también con las actuaciones de José María de Tavira, Silverio Palacios y Daniela Schmidt