Mario Benedetti en el cine, obras que llegaron a la pantalla grande

"No me tientes, que si nos tentamos no nos podremos olvidar", ¿Quién no se estremece al leer esta frase de Mario Benedetti? Hoy se cumplen cien años de su natalicio (14 de septiembre de 1920-Montevideo, 17 de mayo de 2009) de quien fue escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo.

Su trayectoria comenzó en 1945, fundando el semanario “Marcha” y colaborando a lo largo de esos años en multitud de publicaciones.

Durante su vida escribió más de 80 libros, algunos tan destacados que fueron traducidos a más de 20 idiomas. Algunas de sus obras literarias más conocidas son, entre otras, Primavera con una esquina rota (1982), La borra del café (1992) o Andamios (1996).

Lo recordamos con obras algunas obras que se fueron a la pantalla grande

La Tregua

La tregua es una novela que narra la vida de Martín Santomé, un hombre viudo y cercano a jubilarse, que se enamora perdidamente de su compañera de trabajo, que es mucho más joven que él, llamada Laura Avellaneda. El libro fue publicado en 1960.

Director: Sergio Renán

Año de realización: 1974

Producción: Argentina





Pedro y el capitán

Pedro y el Capitán, que ha conmocionado al mundo por su crudeza y realismo, es una denuncia contra la tortura (una de las peores ignominias que practican los mecanismos del poder) y una defensa esperanzadora de la dignidad y de los derechos humanos. Pedro es un preso político. Durante su encierro es acosado y torturado física y psicológicamente por el Capitán. Enfrentados por causas contrarias en una batalla desigual, la víctima y el verdugo habrán de confirmar que hay valores eternos que ninguna fuerza represiva puede borrar.

Director: Juan E. García Gutiérrez

Año de realización: 1984

Producción: México





El lado oscuro del corazón

Un poeta argentino de espíritu infantil intercambia palabras por comida y se enamora de una prostituta en Uruguay.

Director: Eliseo Subiela

Año de realización: 1992

Producción: Argentina-Canadá

También participó como actor.





Despabílate amor

Un comerciante de muebles, de mediana edad, planea reunir a sus viejos amigos para revivir momentos de su juventud.

Director: Eliseo Subiela

Año de realización: 1996

Producción: Argentina.