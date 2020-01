México, presente en el Festival de Cine de Sundance

Hoy comienza el Festival de cine de Sundance en Utha, EU y este año son cuatro las películas mexicanas que tendrán su estreno en el marco del festival. Las temáticas van del documental a la ficción, en donde se retratan las distintas realidades sociales que enmarcan al país.

Blanco de verano es parte de la selección de World Dramatic Competition, una cinta propuesta por Rodrigo Ruiz Patterson, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), en ella narra el giro que toma la vida de un joven de 13 años tras la llegada de la nueva pareja de su madre.

Sin señas particulares de la mexicana Fernanda Valadez también competirá por el mimo título, con un trabajo que expone el trayecto de dos migrantes mexicanos en Estados Unidos. Magdalena quien busca a su hijo, y Miguel quien sueña con su regreso a tierras estadounidenses.

El drama LGBT I carry you with me, se presenta como una producción mexico-estadounidense de Heidi Ewing, en la que muestra una historia de amor de dos hombre basado en hechos reales en un ambiente hostil y de presión social, en la categoría de Next.

Por otro lado el artista chino Ai Weiwei, retoma la matanza de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa con su documental Vivos en la que muestra el dolor de las familias y la impunidad con una producción mexico-alemana, el documental tendrá su premiere el viernes 24 de enero.