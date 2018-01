Michel Franco habla sobre su éxito en 2017 y sus planes de trabajar con Tim Roth

México.- Aunque por ahora sus planes en televisión están en pausa, el director, guionista y productor Michel Franco sostuvo que escribe un par de guiones para cine, uno de ellos al lado del actor y director británico Tim Roth.

En 2017 Franco estrenó con éxito “Las hijas de Abril”, película que obtuvo el primer lugar en la taquilla de la Cineteca Nacional y que se situó entre las 10 cintas mexicanas más vistas en cine comercial, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cinematografía (Imcine).

Al respecto Michel Franco expresó, además de su satisfacción, que el año que recién concluyó fue muy importante para él, toda vez que obtuvo el Premio del Jurado de la sección Una Cierta Mirada, en el Festival de Cannes.

Esta no es la primera vez que el cineasta mexicano triunfa en el encuentro fílmico francés, antes estuvo nominado a la Cámara de Oro por su ópera prima “Daniel y Ana”; luego ganó el premio a la Mejor Película en Una Cierta Mirada con “Después de Lucía”, y en 2015 estuvo próximo a obtener la máxima distinción del festival, Palma de Oro, por “Chronic”, aunque sólo se llevó el galardón a Mejor Guión.

“Fue un gran año para mí y para la película aquí en México, donde también resultó relevante aunque no al nivel de 'Después de Lucía', que a mí me hubiera gustado, pero tuvo buen desempeño en salas”, comentó.

Sobre estos resultados, indicó que lo motivan a ir adelante, “esforzándome y concentrado en trabajar. Por eso seguimos escribiendo, todavía analizando qué es lo que queremos hacer y escribiendo ideas, aún no nos decidimos”.

Y es que aseguró que no le gusta filmar a lo loco ni a cada rato, pero sí al menos cada dos años. "Y con Tim (Roth) no hay duda, la siguiente película va a ser con él".

Al hablar sobre migrar a Estados Unidos, siguiendo los pasos de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, dijo: "Cuando me vuelva a salir algo para filmar en Estados Unidos lo haré o cuando vuelva a trabajar con Tim Roth, pero mi casa es México y no me veo viviendo allá".

Sin embargo, reconoció que es tentador el tema del mercado que hay en Estados Unidos, "pero yo no pienso en mi carrera a partir de qué debo hacer para llegar más lejos, sino en cuál es la mejor película que puedo hacer ahora".

