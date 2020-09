Michel Franco recibe el Leoncino de Oro de Venecia por Nuevo Orden

Nuevo Orden, la película mexicana de Michel Franco, fue reconocida con el Leoncino de Oro, premio que otorga un jurado de jóvenes en el marco de la edición 77 del Festival Internacional de Cine de Venecia.

"Mucha gente se pregunta sobre lo dura que es la película y esta es la mejor respuesta que puedo tener: un jurado joven, porque la película tiene que ser dura para darnos una advertencia", dijo el realizador al recibir el galardón.

"Para mí, el lado positivo de la película está al final: después del horrible viaje que les hice ver, luego viene la esperanza con cambios para tener un mundo mejor. Ustedes los jóvenes serán quienes estén a cargo pronto y hay que permanecer positivos de que el mundo tiene que seguir", comentó el director frente al jurado.

Nuevo Orden es protagonizada por Naian González Norvind, Diego Boneta y Darío Yazbek, quienes estuvieron junto al director para recibir este premio.

La película tuvo su estreno mundial el jueves en Venecia y este sábado aspira por el León de Oro, máximo galardón del festival que previamente fue para las ganadoras al Oscar, Roma y La Forma del Agua.

Michel Franco narra las desigualdades y los conflictos políticos y sociales de México para advertir que un Nuevo Orden compuesto por extremismos está por imponerse en el mundo.

Con ese título, el filme del realizador mexicano resulta una metáfora de México y del mundo moderno, azotado por las diferencias sociales, el racismo, ricos y pobres.

De acuerdo con Franco, el proyecto nació hace cinco años luego de que su filme Chronic fuera galardonado en el Festival de Cannes en la categoría de Guion Original.

“La idea comenzó cuando empecé a ver en Europa que el fascismo, la ultra derecha, esa falsa izquierda tomaba fuerza. Traté de empatarlo con nuestra realidad y me di cuenta que esa inquietud no me la iba a quitar de encima hasta que hiciera una película”, explica el realizador en entrevista.

La historia sucede a partir de la interrupción de una lujosa boda de clase alta por un grupo armado, en una lucha de clases que da paso a un violento golpe de Estado.

El filme pone en discusión temas como la caída del sistema político y el surgimiento de una norma, pero también la naturaleza humana y su visión frente la diferencia de clases.

“No es una historia exclusiva de México, sino mundial. Los ejecutivos franceses o chinos han entendido la película desde su realidad y se relacionan más allá del contexto mexicano. Me gusta que Venecia sea un lugar para lanzar esta apuesta que por mi parte es más comercial”, señala Franco.

Nuevo Orden se cuenta a través de la mirada de Marianne, interpretada por Naian González Norvind, la novia cuya boda es interrumpida por este movimiento y que “como protagonista es parte del grupo de personas que se verán afectados por eventos de grandes escalas sociales que vienen a confrontar la burbuja en la que viven dichas mujeres y hombres”.

Para la actriz, hija de Nailea Norvind y hermana de la cantautora Tessa Ia, esta “es una cinta que nos confronta con aspectos de nuestra naturaleza humana, que no necesariamente son fáciles de ver y que nos invitan a reflexionar colectivamente e individualmente con muchos valores y que no va a hacerle indiferente a la gente”.

Nuevo Orden es la primera gran producción que dirige Michel Franco y tiene un enfoque más comercial en comparación con historias previas como Después de Lucía o Las Hijas de Abril, lo que para Naian dará pie a la discusión más allá de las salas. “Me da mucha curiosidad que salga la película comercialmente y saber de la reacción del público. Es una temática que no se restringe al contexto mexicano, es una película que habla a las mujeres”.

Foto: AFP

Esta cinta también significa el primer gran protagónico de Naian Norvind luego del estreno de Leona en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2018, Así como la primera actuación en una película mexicana de Diego Boneta y la presentación en cines de Fernando Cuautle.

“Siempre me gusta presentar actores en sus primeras películas”, refiere Michel Franco. “Esta es también la vuelta a mi mundo de Darío Yazbek después de diez años –con Daniel y Ana en 2009–. También es la cuarta colaboración que hago con Mónica del Carmen. Tengo suerte de contar con un elenco así. Y me siento honrado de presentarlos en Venecia”, señaló.

Nuevo Orden tenía previsto su estreno en México para el 19 de junio, pero debido a la pandemia pospuso su lanzamiento en nuestro país y tuvo oportunidad de realizar su lanzamiento en la Mostra de Venecia y competirá por el León de Oro que el año pasado le fue otorgado a la ganadora del Oscar, Guasón.

