Michelle Obama te recomienda "Black Panther" y ésta es la razón

El pasado fin de semana se estrenó la esperada Black Panther, la última entrega del Universo Cinematográfico de Marvel y primera protagonizada en solitario por el superhéroe africano que debutó en Capitán América: Civil War. La cinta ha tenido gran acogida entre el público, con una recaudación superior a los 400 millones de dólares. Pero Black Panther también ha sido alabada por personajes relevantes, entre ellos Michelle Obama



La que fuera primera dama de Estados Unidos ha compartido en Twitter su crítica de la película, y parece que le ha gustado. "¡Enhorabuena a todo el equipo de Black Panther! Gracias a vosotros, la gente joven por fin verá superhéroes que se parecen a ellos en la gran pantalla. Me ha encantado esta película y sé que inspirará a personas de todos los orígenes a profundizar y y encontrar el coraje para ser los héroes de sus propias historias", compartió a través de la red social.

Congrats to the entire #blackpanther team! Because of you, young people will finally see superheroes that look like them on the big screen. I loved this movie and I know it will inspire people of all backgrounds to dig deep and find the courage to be heroes of their own stories. — Michelle Obama (@MichelleObama) 19 de febrero de 2018

El filme de Ryan Coogler también ha recibido elogios de otras celebrities como Oprah Winfrey, que lo calificó de "fenomenal", o las actrices Reese Witherspoon, Kerry Washington o Viola Davis, que mostraron su entusiasmo por la película a través de Twitter.



Black Panther, protagonizada por Chadwick Boseman, no solo ha sido un éxito de público, sino también de crítica que ha llegado incluso a calificarla como una de las mejores películas de las 18 que ya forman el Universo Cinematográfico Marvel ensalzando especialmente a su villano, interpretado por Michael B. Jordan.

Junto a Jordan y Boseman completan el reparto Martin Freeman (Everett K. Ross), Lupita Nyong'o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Andy Serkis (Ulysses Klaue), Letitia Wright (Shuri), Forest Whitaker (Zuri) y Angela Basset (Ramonda).

