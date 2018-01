Mis monstruos me han salvado: Guillermo del Toro recibe Golden Globe como mejor director

La historia de amor entre una muda empleada de limpieza y una extraña forma en el agua dentro de un estanque de laboratorio, forman parte del punto de partida, que esconde un eco de la Bella y la Bestia, en la película de Guillermo del Toro que le valió un Globo de Oro como mejor director.

Del Toro es el tercer cineasta mexicano que consigue esta distinción tras Alfonso Cuarón ("Gravity") y Alejandro González Iñárritu ("The Revenant").

En una de las categorías más reñidas de la noche, Del Toro venció a Steven Spielberg ("The Post"), Ridley Scott ("Todo el dinero del mundo"), Christopher Nolan ("Dunkerque") y Martin McDonagh ("Tres anuncios por un crimen").

"A mis monstruos, gracias", subrayó.

Las criaturas, los vampiros, los superhéroes, todo viene de la mente de un niño que amaba merodear por las cloacas de su natal Guadalajara y disolver babosas con sal, que tenía un peluche de hombre lobo y que a los cinco años pidió de navidad una planta mandrágora para hacer magia negra.

Este fue su discurso:

"Desde niño le he sido fiel a los monstruos. Me han salvado, me han absuelto porque los monstruos son los patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten contemplar la posibilidad de fallar y seguir adelante.

"Durante 25 años he elaborado historias llenas de ilusión, color, luces y sombras. Y en muchas instancias, en tres ocasiones, estas fabulas, me han salvado la vida.

"Porque como directores, estas cosas no se quedan solamente en la filmografía, nosotros hacemos un pacto con un demonio en que le damos tres años de nuestra vida por un registro fílmico, y quiero darle las gracias a la HFPA, a Fox Searchlight.

"No estaría aquí sin mi elenco, mi equipo, y debo mencionar algunas mujeres fantásticas que están en esta mesa: Octavia Spencer, Sally Hawkins y Vanessa Taylor, sin las que no estaría aquí. Gracias, mis monstruos les dan les dan las gracias".

La película se estrenará en México el 12 de enero.

Con información de AFP