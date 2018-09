Netflix aún está lejos de convertirse en la mejor productora

Para el periodista y productor de cine, Axel Kuschevatzky, el que Netflix domine este año las nominaciones en la 70 edición de los Premios Emmy que se celebrarán esta noche, tiene que ver con un tema sobre cómo la industria televisiva quiere verse.



El conductor que esta noche formará parte de la alfombra roja de los Emmy para TNT, destaca que este año la industria televisiva tiene como intención demostrar que la calidad de sus contenidos está por encima de cualquier otra cosa. “Cuando uno mira las series nominadas destaca el deseo de mostrar una televisión de calidad. Entre las series con más nominaciones destacan que son productos muy caros”, explica.

Esto justifica que Netflix lidere en número de nominaciones, pero considera que aún está lejos de convertirse en la productora clave de la televisión, como HBO lo ha hecho durante varios años. “Netflix es la que más nominaciones tuvo este año con 112 contra 91 del año pasado, pero ninguna de sus series está dentro de las cinco más nominadas”, señala, destacando que los títulos dominantes este año son Game of thrones (HBO), Westwold (HBO), Handsmain tale (Hulu) y American crime story:The assassin of Gianni Versace (Fox)

“Para mí eso habla del momento de transición que tiene la industria donde se aceptan otro tipo de ofertas, pero se sigue valorizando la oferta que en su base son plataformas tradicionales como HBO”, indica. “Las series nominadas en categorías de Drama son caras y eso habla entre otras cosas del músculo que Netflix está teniendo como empresa en crecimiento. Otros competidores están empezando a armar sus propios modelos para pasar a online como Amazon, el próximo año Disney tendrá el suyo propio y Hulu es la unión de otros estudios”.

El productor de la cinta Acusada que recién compitió en el Festival de Venecia, admite que el trabajo de Netflix por ahora es mostrar su poder como productora, pero que un “techo” en sus logros puede ser el surgimiento de nuevas plataformas. “Netflix tiene un futuro luminoso y complejo porque el próximo año ya no va a ser el único jugador que tenga la capacidad de hacer las series propias de presupuesto alto. HBO también está cambiando a una combinación mixta. Esto es el cambio de modelo de negocio creo que puede ponerle un techo a las aspiraciones de premios de Netflix”, dice.

La alfombra roja y los Premios Emmy podrán verse esta noche a partir de las 18 horas por TNT y TNT series.