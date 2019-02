Ni Glenn Close ni Yalitza, Olivia Coleman gana el Oscar como Mejor Actriz

Olivia Colman obtuvo esta noche el Oscar en la categoría de Mejor Actriz en la 91 entrega de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por su interpretación de la reina "Ana” en la película The favourite.

En el Teatro Dolby, la actriz, quien se mostró muy emocionada por obtener la estatuilla dorada, agradeció al director Yorgos Lanthimos y a sus compañeras actrices Emma Stone y Rachel Waisz.

Tengo que agradecerle a tanta gente, mi mejor director, el mejor filme con Emma y Rachel, me divertí tanto, diariamente en el trabajo fue bastante divertido. Glenn Close eres maravillosa, quiero ser como tú, a Lady Gaga, a Yalitza.

Para la británica, esta es la primera nominación a un premio Oscar. Había ganado popularidad por sus papeles de The Lobster (2015), también de Yorgos Lanthimos, y las series The Night Manager (2016) y en The Crown, donde interpreta a la reina Isabel II en su madurez.

Colman interpretó a la reina "Ana", la última soberana británica de la casa de los Estuardo en The Favourite, que gira en torno a la relación de la excéntrica y perturbada monarca con dos de sus sirvientas, a quienes dan vida Emma Stone y Rachel Weisz, que también fueron nominadas en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Colman, quien recibió el Globo de Oro por su interpretación, compitió en esta categoría con Yalitza Aparicio (Roma), que, a pesar de no llevarse el galardón, pasa a la historia como la primera mujer indígena en estar nominada al Oscar.

Además de Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star is a born) y Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).