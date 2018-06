Reconocido director chileno es acusado de acoso sexual por actrices y modelos

Santiago, Chile.- El reconocido director de cine chileno Nicolás López, fue acusado de acoso sexual y propuestas indebidas por ocho actrices y modelos que lo denunciaron en un reportaje difundido este sábado por una revista local.

López, un exitoso cineasta chileno gracias a sus películas de corte humorístico, fue acusado por las denunciantes de convocarlas a castings o reuniones de trabajo en su productora o en su casa, donde les proponía tener relaciones sexuales a cambio de trabajo.

"Proyectó en una pantalla gigante un video de una famosa chilena de la televisión teniendo sexo con él. Ante mi mirada de shock me explicó que todas las actrices tenían que hacer este tipo de cosas para demostrar que eran buenas", denunció la actriz y periodista Daniela Ginestar, en la revista Sábado, del diario El Mercurio.

Ginestar relató que el director de 35 años también se "masturbó" frente a ella. "Tuve la reacción de escapar, pero me dijo que si yo me impactaba con esas cosas, entonces que me dedicara a otra cosa", agregó.

Otras actrices lo acusaron de forzarlas a besarlo y de hacerles propuestas sexuales durante festivales de cine, fiestas o incluso reuniones de trabajo.

