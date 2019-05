No es indispensable asistir a Cannes, asegura Alejandro Pelayo

Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, aseguró que no es indispensable asistir al Festival de Cannes, uno de los más prestigiosos en el mundo para el cine, pero sí recomendable, tras reconocer que este certamen francés es uno de los más costosos.

Este jueves, El Sol de México publicó que el funcionario gastó 279 mil pesos para asistir al encuentro fílmico que se realiza en Francia, en los años 2017 y 2018.

“Lo que se gastó está dentro de los viáticos”, aseguró Pelayo, quien describió que debido al prestigio del festival, los precios para asistir a este se encarecen.

Por ello, es que después de la instrucción que giró la Presidencia de la República de limitar los viajes al extranjero, el director de la Cineteca declinó asistir este año a pesar de que se tenían algunas actividades programadas. “Y no pasa nada. Mientras no haya otra disposición en otro sentido no vamos a ir a festivales. Ni yo ni ninguno de mis colaboradores”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que la Cineteca Nacional tuvo presencia con “la exhibición de Los olvidados, película de Luis Buñuel, donde colaboramos en su restauración digitalizando el sonido; también presentamos Nazarín, pero como yo sabía que no iba a asistir, Daniela Michel –directora del Festival Internacional de Cine de Morelia– la presentó a nombre de la Cineteca”, explicó el cineasta.

Alejandro Pelayo destacó que asistir a festivales como el de Cannes es una oportunidad para ver materiales que se presentan en competencia y crear relaciones estratégicas:

“Te entrevistas con la gente, platicas con el representante de la distribuidora… son relaciones públicas, amarrar convenios. El último viaje de Cannes, que fue en 2018, pude ver unas 20 películas y cinco estuvieron en la Muestra Internacional de la Cineteca. Pero si no se puede, no se puede; no por eso no va a haber muestra”, comentó.