Thanos hace de las suyas en Netflix y desaparece series de Jessica Jones y Punisher

Luego de una serie de cancelaciones y rumores sobre el futuro de los héroes de Marvel en la plataforma Netflix, finalmente se confirmó. Como si se tratara de Thanos, poco a poco las series de los superhéroes están siendo canceladas.

La noticia ahora es que las últimas dos series de Marvel: Jessica Jones y The Punisher, han sido canceladas, esta última acababa de estrenar su segunda temporada con buena aceptación entre la audiencia.

Con esta noticia, parece que oficialmente se acaba oficialmente la colaboración entre Disney y Netflix, cuya relación comenzó en el año 2013 con los anuncios de las cuatro series protagonizadas por Daredevil, Jessica Jones, Luck Cage y Iron Fist, además de The Defenders, los cuales dejaron entrever un posible regreso a su plataforma, aunque no se sabe cómo será.

La cancelación de estas series, se dan en un contexto de inflexión para la compañía de videos bajo demanda, pues también ha anunciado el fin de series como "Unbreakable Kimmy Schmidt", "American Vandal", "House of Cards" , "Sense 8" y la que alguna vez fue la joya de su corona, "Orange is the New Black", la cual terminará en su séptima temporada.

Además, la cancelación de las series, también podrían deberse a los planes de Disney para fortalecer su propio servicio de videos bajo demanda, concentrando sus esfuerzos a priori en las historias alternativas de los principales héroes de Marvel.





Por ahora, ya no habrá una tercera temporada de "Punisher" pero sí una tercera temporada de "Jessica Jones", pues esta ya se encuentra en su etapa de post-producción sin que se tenga una fecha de estreno.