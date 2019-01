Roma de Cuarón, ¡se lleva 10 nominaciones a los Premios Oscar 2019!

Por primera vez en la historia, una cinta mexicana lidera las nominaciones a los Premios de la Academia. Roma, de Alfonso Cuarón, cuenta con 10 nominaciones para la entrega número 91 de los Oscar.

La producción mexicana se encuentra nominada en las categorías principales: Mejor Película y Mejor Director. Mientras que las actrices principales de la cinta Yalitza Aparicio y Marina de Tavira fueron consideradas dentro de las ternas de Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente.

Asimismo, el mexicano Eugenio Caballero, quien en 2007 se llevó un Oscar por El laberinto del Fauno, volvió a ser nominado al Oscar en la categoría de Diseño de Producción, junto con Bárbara Enríquez por la decoración del set.

Roma también fue considerada para competir como Mejor Película Extranjera, donde competirá con las cintas Capernaum, de Líbano, Cold War de Polonia, Never Look Away de Alemania y Shoplifters de Japón.

Alfonso Cuarón también competirá en las categorías de Guion Original y Mejor Fotografía. Además, la cinta competirá en las categorías de Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido.

Gracias a estas menciones, Netflix logra por primera vez que una producción suya sea considerada para los Premios de la Academia. Y de ganar un premio sería la primera ocasión en que obtiene un Oscar desde que empezó a producir cintas en 2015.

La favorita, cinta dirigida por Yorgos Lanthimos también alcanzó 10 nominaciones y junto con Roma lidera esta edición de los Premios Oscar. Esta producción protagonizada por Olivia Coldman compite en las categorías principales de Mejor Película y Mejor Director.

Una de las sorpresas para estas nominaciones, fue la mención de Black Panther a Mejor Película, convirtiéndose en la primera cinta de superhéroes en ser considerada para este premio. Además de esta mención, la producción de Marvel se llevó otras seis nominaciones.