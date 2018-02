Nunca he visto la obra por la que me acusan de plagio: Guillermo del Toro

Luego de que Guillermo del Toro y los estudios Fox Searchlight fueran demandados por presunto plagio de su reciente filme "La Forma del Agua", el cineasta respondió que "nunca ha visto ni leído Let Me Hear You Whisper", obra por la cual fue acusado.

"Nunca he visto o leído la obra. Nunca había escuchado de esta obra antes de hacer La Forma del Agua, y ningunos de mis colaboradores mencionó la obra", declaró Del Toro para una entrevista a Deadline.

Además explicó que la hay mucha diferencia, pues en la obra de teatro la criatura es un Delfín, y el La Forma del Agua no se trata de un animal. "Estás ideas no son intercambiables o equivalentes, esto equivaldría a decir que E.T sería la misma historia si sustituyeses al alien por un hámster".

Está trayectoria de 25 años debería ser útil. He escrito y coescrito cerca de 24 guiones. Soy un escritor que ha creado varias series de tv, libros, películas y una enorme cantidad de guiones, todo ello sin una queja

Guillermo recalcó que tiene una reputación impecable

La demanda cotra Del Toro y los estudios Fox Searchlight fue presentada el miércoles en la corte del Distrito Central de California por la familia del fallecido escritor Paul Zindel, ganador del Premio Pulitzer, por el presunto robo de ideas de una obra del dramaturgo de 1969.

La familia de Zindel argumentó que la historia de fantasía que Del Toro presenta en la cinta es una estafa de la obra “Let me hear you whisper” ("Déjame oírte susurrar") de 1969.

/eds