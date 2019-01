Las 10 observaciones de Guillermo del Toro sobre Roma

2) Estos planos de existencia, como la separación de clases en la casa, no se puede zanjar fácilmente . Habra momentos en que la familia se "acerque" pero serán pasajeros: "Nos salvo Cleo" y casi de inmediato: "Me preparas un licuado de plátano?"

3) En mi opinión el "silencio" de Cleo es usado como herramienta dramática para el arco de su historia y nos lleva a revelar su dolor más íntimo- revelado por el agua- "No quería que naciera". Cleo se calla y sofoca su emoción y culmina en esta explosión.

6) Me parece que esta poco difundido el hecho de que Cuaron y Eugenio Caballero reconstruyeron en un lote enorme, varias cuadras de la ciudad de Mexico- con banquetas, lamparas, asfalto, tiendas, etc, etc. Un logro titánico.