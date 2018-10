Olivia Newton-John comparte su vida en cinta biográfica de LifeTime

Con una cabellera rubia, unos cautivantes ojos verdes, una tierna sonrisa y su delgada figura, Olivia Newton-John se volvió una de las mujeres más deseadas del espectáculo en la década de los años 70 y 80.

Ganó cuatro Grammys, cuenta con la Orden del Imperio Británico y fue nominada al Golden Globe. El pico máximo de su carrera lo vivió con Vaselina, cinta que protagonizó junto a John Travolta y que la puso en la mira del mundo con soundtrack y su éxito Hopelessly devoted to you y You're the one that i want, esta última con la que alcanzó el número uno en la lista de Billboard.

Esa historia de éxito, sus cambios de imagen y también las dificultades que ha vivido como sobreviviente al cáncer y otros tonos oscuros de su vida son contados en Olivia Newton-John, La historia de mi vida, cinta biográfica de la cantante que esta noche será transmitida por LifeTime a las 22 horas.

Foto: LifeTime

“Es una manera de presentar su historia, quién es ella y cómo se convirtió en un modelo a seguir. Además de acercarla a las nuevas generaciones a través de esta historia que cuenta cómo ha sucedido su vida”, explica Delta Goodrem, quien da vida a la cantante.

“Olivia Newton-John es una mujer muy auténtica y real. Ella va tocando la vida de la gente”, dice la actriz originaria de Australia, ciudad natal de este icono femenino que ha vendido más de 100 millones de discos y que la ha convertido en una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos.

Ver esta publicación en Instagram Great moment for John Travolta and me to honor my dear, longtime friend John Farrar at G’Day USA last night for Outstanding Contribution to the Arts - and for his unforgettable songs in Grease! Special night! #GdayUSA #Grease #johntravolta Una publicación compartida por Olivia Newton-john (@therealonj) el 28 de Ene de 2018 a las 2:19 PST

Para la actriz, entrar en la vida de Olivia Newton-John no fue fácil, sobre todo interpretarla en sus diferentes etapas. “Volver a estar en mis 20 fue de las cosas más difíciles. Definitivamente la transición en las diferentes etapas de su vida fue lo más complicado”, dice.

Delta Goodrem ha tenido grandes logros no sólo en la actuación, pues su carrera como cantante la ha llevado a ser una de las artistas australianas más exitosas, pues cuenta con ocho millones de discos vendidos.

Sus características físicas similares no son lo único que acerca a Delta de Olivia. La joven de 33 grabó en 2009 el tema Right here with you, a dueto con Newton-John. Y además es una gran amiga de la cantante, quien desde joven ha tenido una cercanía con ella.

“Conocí a Olivia cuando era niña. Estaba en un evento cuando ella entró por la puerta. Mi madre me decía que me acercara para decirle que era su fan. Pero ella se acercó a nuestra mesa y mencionó que era australiana”, cuenta Delta con cierta emoción, destacando que esa relación se extendió con el tiempo.

Foto: LifeTime

“No imaginaba que volvería a encontrármela a lo largo de mi vida. La conocí cuando tenía 14 años; Olivia vino a mi vida y se volvió una amiga de verdad”, comenta la cantante, quien además de estelarizar esta cinta también regrabó éxitos como Physical, I honestly love you, Let me be there y Love is a gift, estas dos últimas en colaboración con la cantante de 70 años, y que confirman el soundtrack titulado I honestly love you.