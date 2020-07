Orgullo mexicano: Yulene Olaizola y Michel Franco competirán en la Mostra de Venecia

La directora mexicana Yulene Oraizola competirá con su película "Selva trágica" en la sección Horizontes de la Mostra del cine de Venecia, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre, anunciaron hoy sus organizadores.



Olaizola competirá con otras quince películas en esta sección, la segunda en importancia del festiva y dedicada a las nuevas corrientes expresivas y vanguardistas.



Entre los cortometrajes de "Horizontes" figura además "Entre tú y milagros", de la colombiana Mariana Saffon.



Entre el resto de largometrajes destaca el retrato de las nuevas generaciones y de las redes sociales de "Mainstream", rodada por Gia Coppolla, nieta del director Francis Ford Coppola. Una película protagonizada por Andrew Garfield y Maya Hawke.



El resto de largos son "La nuit des rois", de Philippe Lacote; "The furnace", de Roderick Mackay; "Careless crime", de Shahram Mokri; "Gaza mon amour", de Tarzan y Arab Nasser; "Nowhere special, Uberto Pasolini"; "Listen", de Ana Rocha de Sousa; "The best is yet to come", de Wang Jing; y "Yellow cat", de Adilkhan Yerzhanov.



Completan la lista "The wasteland", Ahmad Bahrami", "L'home qui a vendu sa peau", de Kaother ben Hania; "I predatori", de Pietro Castellitto; ""Lahi, Hayop", Lav Diaz; "Zanka contact", de Ismael el Iraki, y "Guerra e pace", de Martina Parenti y Massimo D'Anolfi.



La 77 Mostra de Venecia arrancará el próximo 2 de septiembre, en medio de medidas de seguridad contra el coronavirus, según explicó hoy en rueda de prensa su director, Alberto Barbera.

SELVA TRÁGICA competirá en la @la_Biennale en la sección de Orizzonti. Estamos muy felices, gracias a todo el equipo. pic.twitter.com/BGXxKXHDfI — malacosaCINE (@cine_malacosa) July 28, 2020



En la selección oficial que competirá por el León de Oro solo hay una película latinoamericana de un total de dieciocho: "Nueva orden" del mexicano Michel Franco.



En esta edición ya se habían anunciado dos películas latinoamericanas, aunque en dos secciones autónomas pero paralelas de la Mostra.



Son "50 o dos ballenas que se encuentran en la playa", con la que el mexicano Jorge Cuchí competirá en la Semana Internacional de la Crítica, y "Tengo miedo torero" del chileno Rodrigo Sepúlveda, que se verá en las Jornadas de los Autores.

Michel Franco con "Nuevo Orden"

El director mexicano Michel Franco también competirá con su película "Nuevo orden" en la próxima edición de la Mostra del Cine de Venecia.



Será una de las dieciocho películas de la selección oficial de la Mostra, anunció hoy su director Alberto Barbera, y en el reparto figuran Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica del Carmen, Fernando Cualetle, Dario Yaxbek y Eligio Meléndez.



Una película "durísima", situada en un futuro cercano y "angustioso" como el que sufren "muchos países gobernados por países totalitarios", explicó Barbera.

Será la única cinta en español en la competición oficial de Venecia, festival en el que compite por primera vez Franco, un habitual de Cannes.

El director Michel Franco participará en la competencia oficial de la Mostra de Venecia con su más reciente trabajo: “Nuevo orden”. ¡Enhorabuena! #Venezia77 pic.twitter.com/6SLO0Jo21N — AMACC (@AcademiaCineMx) July 28, 2020



Sin embargo, sí sabe lo que es ganar en Venecia, como coproductor de la cinta "Desde allá", del venezolano Lorenzo Vigas, que fue la primera película latinoamericana en alzarse con el León de Oro de la Mostra.



Entre sus películas más destacadas están las premiadas en Cannes "Después de Lucía" (2012), ganadora de la sección Una cierta mirada; "Chronic" (2015), mejor guion, y "Las hijas de Abril" (2017), premio especial del jurado de Una cierta mirada.