¡Paren Todo! Toy Story 4 se estrenará en junio del 2019

La historia de los juguetes más queridos continúa y la fecha de estreno de la cuarta entrega de Toy Story por fin ha sido revelada: el 21 de junio del 2019.

Las salas de cine albergarán en esta fecha a uno de los más grandes éxitos de Disney-Pixar, Toy Story 4 promete traer nuevas aventuras y personajes. El guión fue escrito por la actriz Rashida Jones y Will McCormack, y será dirigida nuevamente por John Lasseter.

Aunque el presidente de Pixar, Jim Morris, ha asegurado que realmente no seguirá siendo la historia de Woody, Buzz Lightyear y Andy, pues lo que se mostrará será una nueva versión de comedia romántica, según explicó en entrevista para la revista Variety.

Yo creo que esta película no es parte de la trilogía. Es una historia aparte, no es una continuación de Toy Story 3. Será una historia de amor, una comedia romántica. No se centrará en la interacción entre niños y juguetes.