Los Lobos ganan Mejor Largometraje en el GIFF

El filme Los Lobos, dirigido por Samuel Kishi, fue seleccionado como Mejor Largometraje de Ficción México, en la edición 23 del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) que anunció la noche del sábado a sus ganadores.

Los Lobos sigue la historia de Max y León, dos niños que viajan de México a Estados Unidos con la promesa de su madre de ir a Disneyland. La realidad es que ambos pasan sus días encerrados en un departamento prácticamente vacío mientras esperan diariamente a que ella vuelva de trabajar. Una grabadora con lecciones de inglés y unos papeles y crayones son su única compañía, con los que crean un universo imaginario.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La cinta, inspirada en vivencias del director Samuel Kishi y su hermano, tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde fue reconocida como Mejor Película con el Gran Premio del Jurado en la sección Generation Kplus International.

La selección mexicana también entregó una Mención para el filme de ficción ColoZio, del director Artemio Narro que narra la travesía de dos jóvenes que pretenden evitar la muerte del candidato presidencial de 1994 Luis Donaldo Colosio, cuando reciben el anuncio en medio de un “viaje” de LSD.

Las Flores de la Noche, de los realizadores Omar Robles y Eduardo Esquivel, fue elegida como Mejor Largometraje Documental Mexicano; mientras que La Mami, de la directora Laura Herrero Garvín se llevó una Mención Especial.

En la sección internacional, la cinta Ainu Mosir, del director japonés Takeshi Fukunaga, fue elegida como Mejor Largometraje de Ficción Internacional. Mientras que la actriz Mary TwalaMhlongo recibió una mención en Largometraje de Ficción Internacional por su trabajo en This is not a Burial, It's a Resurrection, del director Lemohang Jeremiah Mosese, estrenada en el Festival de Cine de Sundance.

Este año el GIFF contó con una selección de 170 películas y debido a la pandemia de la Covid-19 realizó sus actividades de manera híbrida, con funciones a través de una plataforma streaming y de manera presenciales en salas de cine, aquacinemas y autocinemas. Además de realizar actividades en un Campus Virtual, como fue el homenaje al cineasta David Lynch.